Roberto Brasero: "Este temporal se marcha pero podría venir un Marzo lluvioso"

Vuelven los 20º y también cierta calma en los cielos. La borrasca Dorotea que tienen en Italia se deja notar aún en el noreste peninsular y Baleares, pero en general, y aunque no desaparecen del todo, el viento amaina y las precipitaciones son más débiles y esporádicas. Regresa el sol para despedir el mes de febrero aunque las lluvias no se irán muy lejos: volverán para el primer fin de semana de marzo y podrían tener protagonismo durante todo el mes según apuntan algunos pronósticos. ¿Podría venir un marzo lluvioso? Veamos qué tenemos.

No ha sido Mónica

De momento lo que tenemos es un temporal en retirada. Y una aclaración, antes de nada para para evitar futuras confusiones, porque este temporal no lo ha provocado ninguna borrasca Mónica como he visto señalar en algunos medios. Tuvimos la borrasca Louis la semana pasada y es cierto que la siguiente en la lista sería Mónica, pero ese nombre no se ha asignado a la borrasca que nos afectó el domingo con fuerte viento ni a la descarga fría de las lluvias y nevadas copiosas que tuvimos después.

Ni la AEMET ni el resto de entidades meteorológicas que forman parte del grupo que nombra a las borrascas de nuestra zona asignaron nombre a esta borrasca y por lo tanto, la lista no ha corrido. El nombre de Mónica sigue libre, y por lo tanto Mónica será la siguiente borrasca de alto impacto que este grupo decida nombrar. Por eso digo lo de evitar futuras confusiones: cuando en marzo quizá llegue otro temporal y ese sí sea la borrasca Mónica que nadie diga "si esa ya la tuvimos" porque lo ha visto estos días en algún confundido titular. Y hasta ahí la aclaración. Bueno, queda otra más.

Emil y Dorotea

Mónica no, pero gran parte del viento que hemos tenido estos días se lo debemos a la borrasca Dorotea pero esa pertenece a otra lista (de otro grupo de países) distinta a la nuestra. Nuestro grupo está formado por España, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo… y el nombre de Dorotea se lo han puesto en Italia porque es a ellos a quienes está afectando de pleno. Pero como en el tiempo no hay fronteras, aunque nos empeñemos en dividir el mundo en países y en grupos geográficos, pues la borrasca Dorotea desde Cerdeña es la que está provocando que sople el viento con tanta fuerza estos días en los Pirineos, el Ampurdán y las Baleares e incluso que el aire frío haya llegado de nuevo para traernos el invierno y las nevadas.

En resumen, la que pudo ser Mónica, que aquí no se nombró, es la que llegó hasta Italia y ellos sí la pusieron nombre. Y ahora se ha creado una nueva borrasca llamada Emil que se va a fusionar con Dorotea. Pero esto ya sí que es otra historia que no vamos a comentar porque estará más lejos y no nos va a afectar. Hasta aquí las curiosidades y las aclaraciones. Vamos con el tiempo que viene por delante…

El tiempo se calma... de momento

Y el tiempo de momento lo que nos trae es cierta calma, como decíamos ayer, pero se calmará del todo porque aunque el viento, la lluvia y las nevadas no sean tan fuertes… el viento, la lluvia y las nevadas van a seguir en España. De momento este miércoles suben las temperaturas diurnas y ganamos un par de grados en las máximas de toda España pero sobre todo gana terreno el sol, salvo en el extremo norte, donde siguen las nubes dejando algunas lluvias ya mucho más débiles y nevadas en cotas más altas. En Baleares sí tenemos tormentas (esa Dorotea…) y en Canarias continúa soplando fuete el viento (…esos alisios).

Sol por el sur, lluvias por el norte

Este jueves, el día extra de febrero, viene con temperaturas más altas por la tarde, sol en la mitad sur peninsular y un nuevo frente que recorrerá el norte con nubes y algunas lluvias. El temporal que hemos tenido estos últimos días desaparece aunque todavía tendremos rachas fuertes de tramontana en el Ampurdán y Baleares y de noroeste en Galicia y Cantábrico, pero no tan fuerte el oleaje como el de días pasados. En Canarias sigue fuerte el alisio.

En cuanto a las nubes, esperamos que vayan en aumento a largo del día en el norte hasta el centro de la península, ya que irá entrando un nuevo frente por Galicia. Puede llover ya desde por la mañana en la comunidad gallega e irán llegando las lluvias a lo largo del día al extremo norte peninsular pero en general van ser débiles e irán pasando rápido con débiles nevadas en las montañas del norte.

Ambiente frío y con heladas de por la mañana y luego la tarde algo más cálida, sobre todo en el este y sur de España con 20º en Almería, Valencia, y Tarragona, 21º en Málaga y Córdoba, 22º en Sevilla y 23º en Murcia y por encima de 24º en Canarias.

¿Un marzo lluvioso?

Y con este jueves en el que se volverá a nublar la mitad norte y de nuevo llegarán algunas lluvias, despediremos un mes de febrero en el que solo ha llovido con ganas al final. Marzo podría ser distinto. De momento para empezar el viernes, primer día de marzo, podría entrar un nuevo frente por Galicia que avanzaría sobre la península entre el sábado y domingo.

Fresco y lluvioso (a ratos pero en muchas partes) se presenta el fin de semana de marzo. Y a partir de ahí podría regresar el anticiclón para la semana que viene… Pero es interesante la predicción que ha salido hoy de esos modelos meteorológicos que miran cómo se comportaría el tiempo en una semana concreta respecto al tiempo que suele hacer en esta semana. Es lo que llamamos los mapas de anomalías, y en este caso, anomalía de precipitación: si va a llover menos o más de lo que suele llover. Y ahí está la novedad: esos mapas muestran que las lluvias estarían por encima de lo normal durante todo el mes de marzo.

La propia AEMET ha lanzado hoy en X que Marzo podría ser un "mes húmedo o muy húmedo en la vertiente atlántica peninsular; mes normal en la vertiente mediterránea peninsular, Baleares y Canarias". Es decir, que parece que el grifo no se cierra y que seguirán llegando borrascas y posiblemente desde el Atlántico, con lluvias sobre todo donde más ha llovido hasta ahora y menos en el este y Canarias.

Por cierto, este pronóstico del Centro Europeo de Predicción también habla de las anomalías de temperaturas, es decir si estarán por encima o por debajo de las que solemos tener en marzo y en base a ella, este marzo sería un "mes cálido en toda España" como hoy también indicaba la AEMET en su mensaje en la red social.

