La previsión de César Gonzalo: pendientes de una ciclogénesis explosiva mientras el frío disminuye

El frío deja de ser noticia en nuestro país, nos olvidamos de la borrasca Francis, pero ya se aproxima la siguiente. Una ciclogénesis explosiva con nombre propio 'Goretti', que afortunadamente no nos afectará de lleno. Aún así, será capaz de dejar un importante temporal en las costas del norte.

Menos frío

El día ha comenzado con nieblas abundantes en el interior, que no levantarán del todo y nos dejarán un día de cielos grises, salvo en el sureste de la península, el Cantábrico oriental, Baleares y sur de Canarias. Estas nieblas son una prueba del cambio de masas de aire, que nos dejará temperaturas menos gélidas. Vamos a vivir un ascenso marcado de las máximas. Pero que nadie se lleve a engaño, el frío continúa, aunque más suavizado. Rozarán los 10ºC en ambas castillas y Cáceres. Llegarán a unos suaves 15º en Oviedo, Santander, Bilbao y el en el Valle del Guadalquivir. Las más bajas se esperan en los lugares donde apenas puedan levantar las nieblas como en Madrid, Guadalajara y Cuenca con máximas de tan solo 5 a 6ºC.

Borrasca Goretti

Se encuentra al norte, a unos 1.000 km de nuestras costas, y desde ahí llegará al Reino Unido durante esta noche. Allí sufrirán sus peores consecuencias por sus rachas de viento huracanadas. Aquí el viento no será tan intenso, pero sí soplará con fuerza. Ya hoy, se activan los avisos por rachas de más de 90 km/h en Asturias, Lugo y León; Se prevén de más de 70 km/h en Álava, Burgos, Soria, La Rioja, Tarragona, interior de la Comunidad Valenciana y en el Canarias. Además 'Goretti' nos dejará temporal marítimo, con olas que pueden alcanzar los 6 metros de altura en costas gallegas con aviso de nivel naranja activo en el norte de Galicia y amarillo en el litoral Cantábrico. Además, llegan más lluvias, serán fuertes en A Coruña y Pontevedra. Durante la tarde se extenderán a Asturias, Cantabria y norte de León. Lluvias, pero no nevadas, por que la nieve solo aparecerá por encima de los 1.400 m.

Viernes con más viento

Mañana el viento y el oleaje de esta potente borrasca se dejarán notar más, especialmente durante la madrugada. El aviso naranja por 'mala mar' se extiende a todo el litoral Cantábrico. Día complicado en el extremo norte, porque además se suma la presencia de precipitaciones persistentes, que se extenderán a zonas de montaña del centro, con nevadas que podrán aparecer por encima de los 1.200m de altitud. Mañana las temperaturas bajan, ligeramente, para volver recuperarse después.

Fin de semana

Durante el sábado el viento y oleaje pierden fuerza. En cuanto las lluvias, no será hasta el final del día cuando comiencen a remitir. En el resto apenas esperamos cambios. Sí llegarán para el domingo, porque un nuevo frente volverá a rozar el noroeste del país. Todo esto con temperaturas que seguirán añadiendo algunos grados más, para tender a normalizarse.

