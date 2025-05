El avance de César Gonzalo de un miércoles tormentoso con 30 provincias en aviso por parte de AEMET

Los chaparrones no dan tregua, es más, hoy se extienden a casi toda la península, así llegaremos mañana jueves al día de San Isidro, en el que de nuevo habrá que estar pendientes del cielo. Después, llegará una importante tregua de las tormentas.

Miércoles tormentoso

Los avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología se extienden por la Península. Seguramente irán cambiando a lo largo del día, pero cuando el reloj marca las 10h de la mañana, se extienden en 30 provincias. Salvo en Galicia y en Extremadura en el resto de comunidades autónomas el nivel de aviso, a esta hora, es de nivel amarillo por chubascos muy fuertes. Además, en la mitad este se suma la probable presencia de intensas granizadas y de fuertes rachas de viento.

Tarde de paraguas

Tormenta en San Isidro

Durante la tarde lasserán más probables y se extenderán por más zonas, abarcando prácticamente toda la península. Las excepciones serán el oeste de Andalucía, de Salamanca y de Zamara, el litoral de Cataluña y de Castellón. No debería llover en la comunidad extremeña, salvo en el norte de Cáceres donde se esperan chubascos débiles.que también se esperan en Galicia y en el norte del Principado de Asturias. En Baleares, en el norte de Mallorca se esperan lluviasactivándose el aviso de nivel amarillo. Canarias quedará al margen de los chubascos con cielos nubosos en el norte del Archipiélago.de forma ligera en el interior, y en cambio bajarán en puntos de Asturias y Valencia.

Mañana jueves día de San Isidro, de nuevo se esperan chubascos tormentosos, aunque no deberían ser tan intensos como los de hoy. En Andalucía y en el resto el oeste de peninsular no se prevén, pero en el resto repetirán. Tocará estar pendientes del cielo en el día del Santo en Madrid capital, con la presencia de probables chaparrones. Después hay que decir que llega una ansiada tregua para muchos, las tormentas nos darán un respiro durante el viernes y el fin de semana. No será un respiro absoluto, porque en el norte de cara al domingo se esperan algunos chubascos puntuales.

