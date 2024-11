Una vecina de Letur, muy enfadada con García Page por la gestión de la DANA: "Tiene que venir otro que lo haga mejor"

El lado más oscuro de la DANA deja en Letur, en Albacete, seis fallecidos, cuyos cuerpos ya han sido recuperados. Este jueves, una vecina se ha acercado al presidente García Page para reprocharle la gestión de la crisis. "Se han perdido seis vidas que no se tenían que haber perdido, y eso es más importante que reconstruir", sentenciaba la mujer visiblemente afectada.

"No tenga dudas. En este país se puede tardar en sacar conclusiones, pero terminan sacando. Si no las sacan los tribunales...", señalaba Page, a lo que la mujer contestaba: "Pero a mi no me sirve que lo vais a hacer mejor, tiene que venir otro que lo haga mejor, ustedes no han sabido hacerlo bien", se podía escuchar.

El escenario de "un conflicto bélico"

Los efectos que deja la DANA en diferentes localidades españolas son desastrosos. Hay muchas personas que lo han perdido todo. Precisamente, el jefe de guardia del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, José Manuel Bellorín, perteneciente a la primera expedición que se desplazó hasta Valencia tras la DANA para contribuir en las tareas de rescate en las zonas afectadas, ha relatado que la localidad de Paiporta parecía el escenario de "un conflicto bélico" porque la devastación era como si "un tsunami o una gran bomba" hubiera arrasado con todo.

"Había cantidad de vehículos amontonados unos encima de otros, encima de palmeras, las primeras y segundas plantas de edificios arrasadas por el agua, acopio de tierra de dos y tres cuartas de altura, puentes estirados... era un poco desolador", ha lamentado el bombero.

La primera expedición del CPEI, liderada por Bellorín, partió el jueves 31 de octubre hacia Paiporta. Se trataba de una brigada compuesta por trece bomberos, dos miembros de la unidad canina y seis vehículos procedentes de Extremadura a los que se les asignó las localidades de Catarroja y Albal, centrando sus "esfuerzos principales" en un establecimiento comercial, al considerar la probabilidad de que hubiera personas atrapadas en los garajes.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el jefe de bomberos ha explicado que las funciones principales que desempeñaron fueron las de "búsqueda, localización y rescate" de personas mientras que, una vez pasadas las primeras 48 horas, los esfuerzos se centraron en garajes inundados y en ayuda a los ciudadanos, limpieza de calles o primeros auxilios.

