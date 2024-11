Nueve días después los reproches por la gestión de la DANA afloran entre los políticos

Nueve días después de la catástrofe de la DANA, la situación en las zonas afectadas es desesperante. Aún continúa la búsqueda de las personas desaparecidas, y muchas de las calles siguen siendo intransitables.

Con el paso de los días, afloran los reproches. Unos y otros se tiran la pelota para no asumir responsabilidades, y saber qué falló en la gestión.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha vuelto a señalar al Gobierno de Carlos Mazón. Asegura la ministra el relato de los hechos es incontestable. Morant dice que no se atendieron de manera adecuada las alertas y las llamadas, "se tendrán que depurar responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo".

Por su parte, en el Partido Popular aseguran que Mazón estaba al tanto en todo momento. Hoy en el Congreso de los Diputados, el portavoz del grupo popular, Miguel Tellado ha sido muy crítico con la Ejecutiva Central, "es indiscutible que Mazón y su Gobierno se han volcado con todo lo que tenía a su alcance, y me gustaría poder lo mismo del Gobierno". Dice Tellado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparecerá la próxima semana para dar explicaciones, algo que, según él, Pedro Sánchez no hará: "No comparece tampoco la semana que viene en el Congreso porque se va a una Cumbre del Clima. ¡Qué paradojas!".

Según ha publicado el diario ABC, el Departamento de Seguridad Nacional avisó al Gobierno Central doce horas antes de las fuertes tormentas que se iban a registrar en la Comunidad de Valencia. Una información que ya estaba sobre la mesa cuando la vicepresidenta María Jesús Montero reúne el comité de crisis en Moncloa.

Aunque lo que muchos afean y critican a Mazón es por qué llegó tarde a las reuniones en el puesto de mando, cuando la situación ya estaba desbordada, y dónde estaba mientras todo esto se producía.

Se avisó vía mail

La Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno central, comunican vía mail a la Generalitat a las16:15 de la tardeque el caudal de la Rambla del Poyo ha descendido y va a la baja. Un aviso que cambia a las 18:40, que es cuando reciben otro correo que ya describe una situación incontrolable.

A esa hora estaba reunido el centro de mando. Según fuentes conocedoras de esa reunión, allí, no plantean el peligro de la crecida del Poyo. Algo que niegan desde la confederación, que aseguran que mantuvieron informado en todo momento a Emergencias.

