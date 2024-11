¿Cómo hacer que lleguen las alertas de Protección Civil al móvil? Algunos en Valencia no recibieron la de la DANA

Hace nueve días se vivió una de las peores catástrofes registradas en la historia nuestro país. Una DANA sin precedentes arrasó decenas de municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. La población sigue a día de hoy recuperándose de las consecuencias de ese terrible temporal.

Esa población recibió en su móvil, antes de que la riada inundara sus pueblos y ciudades, un aviso de las autoridades alertando del peligro de la DANA. Lo recibieron gracias a un sistema de alerta denominado ES-Alert, que utiliza Protección Civil para casos de emergencias. Funciona con una tecnología basada en el envío de mensajes por señal de radio, que llegan a todos los teléfonos móviles que se encuentren al alcance de las antenas que los emitan.

Permite mandar el aviso de manera inmediata y, además, no se ve afectado por una posible saturación de las redes de telefonía derivada de la emergencia, ya que utiliza señal de radio. Emite un fuerte pitido que, aunque no tengas el teléfono a mano, se escucha y hace que la población esté alerta. Al sonido le acompaña un mensaje de texto que informa de las recomendaciones que, en cada caso, debería seguir la población.

Para recibir las notificaciones de este sistema es necesario tener activada la opción en los ajustes del teléfono. Lo cierto es que, normalmente, la mayoría de los teléfonos tienen la configuración activada por defecto. Sin embargo, no hay que confiarse, porque en las últimas horas muchos usuarios han revelado en redes sociales que la opción no está configurada en todos los móviles y que, si no lo está, la alerta no llega.

Por ello, es interesante saber cómo comprobar si nuestro teléfono tiene la opción activa y, si no la tiene, cómo activarla.

Android

Los que tengan un teléfono Android y quieran recibir las alertas de Protección Civil deben:

Ir a 'Ajustes'.

Buscar la opción de 'Seguridad y emergencias'.

Seleccionar 'Alertas de emergencias inalámbricas'

Pulsar sobre 'Permitir alertas'

iPhone

Y todos aquellos que tenga un iPhone, lo que tienen que hacer es:

Ir a 'Ajustes'.

Pulsar sobre 'Notificaciones'

Bajar hasta encontrar la opción 'ES-Alert'

Seleccionar 'Pre-Alertas de Protección Civil'

Las autoridades inciden en la importancia de recibir siempre este tipo de alertas, ya que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia derivadas de catástrofes de magnitudes tan importantes como la reciente DANA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com