Varios heridos, rescates y choques de barcos por el temporal que sacude Mallorca y Cataluña

Con fuertes rachas de viento y una lluvia muy intensa han despertado este domingo en algunas ciudades Españolas. En cuestión de días se ha vivido una bajada de temperaturas de hasta 20º. A pesar de que este temporal afecta a todo el país, las más dañadas han sido Baleares y Cataluña.

Este radical cambio ha dejado imágenes impactantes, como la de un tejado chocando contra la fachada de un hotel en Mallorca. Incluso también han llegado a verse sillas y mesas de terrazas volando debido a la intensidad del viento. "Ha sido en un momento que ha pasado todo. No ha durado ni 5 minutos", afirma un vecino. En la ciudad mallorquina muchos árboles caídos han destrozando coches y puesto en peligro la circulación ciudadana. "Dramático. Ha sido muy duro", añade otro vecino.

Debido al fuerte viento, un crucero turístico de 300 metros de eslora atracado en el puerto de Palma ha chocado contra un petrolero también amarrado sin que se hayan producido heridos, según la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

En Cataluña la situación no ha sido muy distinta: granizo y viento de hasta 90 kilómetros por hora en algunos puntos. "No puedes ir en transporte, tienes que coger un taxi", cuenta un ciudadano esta mañana. En cambio, otros ven el lado bueno de este temporal: "Así se llenan los embalses". Los bomberos de la Generalitat han tenido que actuar, desde ayer por la tarde han registrado 190 servicios. El río Ter ha vivido la bajada de agua más intensa desde hacía años. Condiciones meteorológicas que también ha sorprendido, para bien, a algunos: "Me ha sentado genial, porque hacía un calor horrible".