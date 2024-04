Roberto Brasero celebra que los embalses supera el 60% de media: "Es como si se hubieran llenado 3.000 estadios Bernabéu"

Hoy me ha gustado dar una alegría en el tiempo que hace 3 años que no podía dar: nuestros embalses superan el 60% de media en España. Desde marzo de 2021 no pasábamos esa barrera y esta vez ha sido gracias a la borrasca Nelson y a esas lluvias de la Semana Santa que tantos disgustos dieron.

La subida del año

Esta semana nuestras reservas de agua en el conjunto de España se han incrementado en 2.968 hm3. Si quieres la cuenta fácil, es como si se hubieran llenado 3.000 estadios Bernabéu, que siempre se pone de ejemplo porque su volumen son un millón de metros cúbicos, es decir, 1 hm3. Pero a mí me resulta más fácil este otro ejemplo: es como si se hubiera llenado desde 0 y hasta casi el tope el mayo embalse de España, el de La Serena. Eso es lo que se ha repartido en solo una semana por muchos embalses de España.

Y eso supone un incremento del 5,3% en una semana, que es la mayor subida de lo que llevamos de año, pero tampoco es tan extraordinaria porque el enero tuvimos otra del 5,2%. En aquella ocasión fueron las lluvias de la borrasca Juan. Ya hemos dicho alguna vez que en España los embalses se llenan a golpe de borrasca… con nombre propio: a golpe de temporal.

De media al 63,1%

Esa subida ha sido desigual, como bien sabemos. La cuenca que más ha subido porcentualmente con estas lluvias de Semana santa ha sido la Cuenca del Guadalquivir: Nada menos que 13 puntos respecto a la situación de hace solo 7 días (como ya conté ayer). Del 30% al 43%.

La del Guadiana ha subido 8 puntos (hasta el 49% hoy), la del Segura un 2% (hoy al 23% y las Cuencas Internas de Cataluña apenas un 1%.: se quedan en el 16,4% y sigue siendo la peor situación de toda España. De media el incremento como he dicho ha sido del 5,3: antes de la semana Santa los embalses estaban al 57,8% y hoy están al 63,1%, la mejor situación desde hace 3 años.

Nos ponemos en media

Pero el mejor dato, la verdadera alegría que nos dan estos datos que hemos conocido hoy, me la he dejado para el final. Ya hace unas semanas que venían subiendo nuestras reservas y ya estábamos mejor que el año pasado por estas fechas. Sin embargo, aún seguíamos por debajo de la media de los últimos 10 año. Este dato –la media de la decena- es el que se suele tomar como referencia a la hora de decir si una cifra es mala o buena o normal, según esté por debajo o por encima de esa media.

Pues bien, todo el año pasado (el año hidrológico 2022-2023) estuvimos por debajo de la media y lo que llevamos de este año hidrológico (que empezó el pasado 1 de octubre) hemos estado por debajo de la media... hasta hoy.

Hoy casi igualamos la media de la decena (63,5). ¡Ese es muy buen dato! Y la verdadera alegría se la habrán llevado los andaluces a los que, gracias a estas lluvias, les han confirmado que no habrá restricciones este verano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com