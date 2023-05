Mercedes Martín: "Los embalses ya tienen menos agua que el año pasado"

Se acercan los meses más cálidos y secos del año y los embalses sin agua. Ni llueve de manera abundante y ni hay previsión de que lo vaya a hacer las próximas semanas, que es lo que nos gustaría. Si miramos más allá, a través de los modelos a largo plazo, las previsiones no son malas. Apuntan a una segunda quincena de mayo menos cálida y no muy seca en su conjunto y respecto a la media de los últimos 30 años. Sin embargo, no es suficiente. Aunque la tendencia para las precipitaciones de final de mes pueda ser positiva, nunca será lo suficiente como para revertir la mala situación de la mayoría de nuestros pantanos.

A día de hoy, los embalses se encuentran al 49,6% de su capacidad, un 0,4% menos que la semana pasada. Estos datos son preocupantes porque, por primera vez en 2023, están por debajo del año pasado y de la media de los dos y cinco últimos años. Es más, se encuentran 19 puntos por debajo de la media histórica del último decenio (68,7%).

No obstante, esa es la media de toda España. Hay cuencas que incluso están por debajo de ese nivel y no logran alcanzar el 30%, una cifra inferior a la de hace justo un año. Por ejemplo, Guadalquivir, Guadalete-Barbate y las Cuencas Internas de Cataluña. Esta última acumula un 25,4% en este momento. Hace un año, en estas mismas fechas, alcanzaban más del doble. Esta es una cifra alarmante y nada favorable.