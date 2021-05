Yolanda Díaz anula su agenda por motivos de salud: "Hay días en los que nuestro cuerpo exige parar"

Yolanda Díaz ha usado Twitter para dar a conocer que no se encuentra bien y no podrá seguir este miércoles con su agenda del día. la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo cancela los actos previstos por motivos de salud. Hasta ayer tuvo unas jornadas muy intensas con la negociación de la prórroga de los ERTE.

La explicación de la vicepresidenta

Yolanda Díaz lleva días de mucho trabajo para intentar llegar a un acuerdo en la prórroga de los ERTE que debía haberse aprobado este martes en Consejo de Ministros pero que finalmente irá a un consejo extraordinario este jueves por la tarde.

La ministra de trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno ha hecho público en Twitter que no se encuentra bien aunque no ha aclarado los motivos. Se ha limitado a contar que "este miércoles tenía una intensa jornada de trabajo que el médico me ha prescrito cancelar por motivos de salud". Añade Yolanda Díaz que "hay días en los que nuestro cuerpo nos exige parar y que nos cuidemos para poder seguir" y termina su mensaje con un "espero recuperarme pronto con toda la fuerza".

Siguen los contactos entre Gobierno y agentes sociales

Yolanda Díaz tiene que frenar el ritmo pero los contactos entre Gobierno y agentes sociales continúan. Este miércoles vuelve a reunirse la mesa de la reforma laboral que coincide con los contactos para acercar posturas en la prórroga de los ERTE. La propuesta in extremis del Ejecutivo no fue suficiente para convencer especialmente a la patronal.