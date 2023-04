Encuesta: ¿Sueles dejar propina en bares y restaurantes? ¿Crees que se debería incluir en la cuenta?

Salir a tomar algo y comer en bares y restaurantes es algo de lo más habitual en España. Y si es en terraza, mejor. Sin embargo, cuando llega la cuenta llega el gran dilema para muchos e incluso el olvido de otros: la propina. España no es un país que se caracterice por su generosidad en las propinas. No existe una 'cultura de la propina' en nuestro país como si puede ocurrir en otros. Es algo que se nota mucho en época turística cuando los camareros se sorprenden por la cantidad de dinero que dejan los clientes extranjeros por el servicio.

Lo que está claro es que nadie está obligado a dejar propina. Es algo siempre voluntario. Algunos consideran que es una excusa para que empresarios no paguen sueldos más altos a sus trabajadores. Otros simplemente o no quieren o no tienen costumbre, por las razones que sean. Sin embargo, recientemente hemos conocido que en algunos bares y restaurantes en España se pide entre un 5 y un 10 % de propina del coste de la comida. Llega la cuenta con la propina incluida.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, considera que es una forma de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada y reprocha que es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido". Por su parte, desde Hostelería de España se defienden alegando que es una sugerencia y que además "están empezando a hacer algunas 'apps' asociadas al datáfono".

Propina incluida en la cuenta, ¿sí o no?

En países como Francia, la ley establece que el servicio debe estar incluido en la factura del restaurante. En Suiza es obligatorio dejar propina. En Estados Unidos es prácticamente obligatorio por su cultura 'tipping' y se suele dejar entre el 15%, 18% y 22% de propina, lo mismo ocurre en Canadá. En México no dejar propina está considerado de mal gusto, igual que en Israel. En el lado opuesto tenemos a China: se considera de mala educación que los comensales dejen propina, excepto en Hong Kong y Macao.

En la siguiente encuesta, de forma anónima, puede indicar si deja propina o no y si está a favor o en contra de que se incluya la propina en la cuenta.