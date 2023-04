Incluir la propina como concepto en el tique ¿una práctica que se va a imponer en España?

Propina, ¿sí o no? En la mayoría de países este 'aguinaldo' para reconocer un servicio bien hecho es voluntario aunque hay casos como el de Suiza donde es obligatorio. En España no solo no tenemos la costumbre sino que es un hábito mal visto ya que algunos creen que la propina es una excusa de los empresarios para no pagar sueldos dignos. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando y ya en nuestro país podemos hablar de restaurantes en los que se pide entre un 5 y un 10 % del coste de la comida.

¿Estoy obligado a pagar la propina? La respuesta es no. En España la propina no puede imponerse, siempre será voluntaria. La práctica que se ha detectado en locales de Madrid y Barcelona es que en la cuenta se refleja el importe total de la consumición y también el importe sugerido, que varía entre el 5,8 ó 10% e incluso la opción de una propina libre según informa Efeagro.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, considera que es una forma de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada y reprocha que es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido".

Por su parte, desde Hostelería de España se defienden argumentando que es una sugerencia y que además "están empezando a hacer algunas 'apps' asociadas al datáfono".

Entre los clientes, como en botica, hay opiniones para todos pero quizás porque estemos hablando de una costumbre poco arraigada en nuestra sociedad la mayoría se lo toma como algo negativo y son más los que se decantan por no dejarla, y con los tiempos qué corren poco se puede apostillar al respecto.

La Comunidad de Madrid intentó hace poco desempolvar la práctica de las propinas y su intento acabó convirtiéndose en una polémica campaña en la que se animaba a ser más generosos y dejarla cuando fuésemos a bares y restaurantes para contribuir a que los camareros pudiesen cumplir sus "pequeños sueños".

Propinas en otros países

En Europa por norma general es un gesto voluntario, en Francia hay bastante tradición y por defecto se incluye en la factura el concepto de 'service compris' que equivale al 15% de la cuenta. En Alemania también es muy habitual y se suele dejar entre el 5 y el 10% de la cuenta y cuando se paga con tarjeta se indica cuánto se quiere destinar. Reino Unido como Francia incluye el concepto 'service included'.

En otros territorios como Dinamarca, Finlandia o Islandia está incluida en el servicio o cuenta. En Canadá se acostumbra a dejar el 15% y en EEUU tampoco es obligatorio pero es lo habitual.