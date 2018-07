Villar Mir defiende que la adjudicación del tren de Navalcarnero a OHL fue limpia

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha defendido ante el juez del caso Lezo que la adjudicación en 2007 a su constructora del tren de Navalcarnero (Madrid), investigada en esta causa por el presunto pago de comisiones, fue limpia y se dio a OHL porque era la mejor oferta. Villar Mir ha declarado como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón junto con su yerno Javier López Madrid dentro de la pieza sobre la adjudicación del tren de la localidad madrileña a OHL, una operación por la que supuestamente el expresidente madrileño Ignacio González cobró una comisión de 1,4 millones de euros.

Según han indicado fuentes presentes en las comparecencias, Villar Mir ha dicho que hasta hace un año no supo nada de dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares hechas desde OHL México en noviembre de 2007 y dirigidas a una cuenta en Suiza de Adrián de la Joya, un empresario que confesó al juez que parte de ese dinero era para González.

Este jueves, el expresidente de OHL ha dicho, tal y como defendió hace unos días en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP, que cuando se enteró de esas transferencias pidió a sus abogados que las investigaran porque le parecieron sospechosas. En todo caso, Villar Mir ha afirmado ante el juez que el tren de Navalcarnero se adjudicó a OHL porque era indudablemente la mejor oferta. La obra no se llegó a realizar, lo que el constructor ha achacado a que se cambiaron las condiciones de la adjudicación y a que comenzó la crisis económica.

En cuanto a López Madrid, ha explicado a García Castellón que él no supo nada de esa operación y que, como miembro que era del consejo de administración de OHL, solo le informaron de ella por encima, pero que no participó en esa adjudicación. Esta es la segunda vez que Villar Mir declara ante el juez por esta pieza de Lezo. Lo hizo por primera vez el pasado septiembre, cuando ya dijo no saber nada del supuesto pago de 1,4 millones de euros.

El expresidente de OHL está imputado en otro caso de corrupción, la trama Púnica, en la que negó al juez haber donado nunca dinero al PP madrileño ni haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid. En cuanto a López Madrid, fue detenido en abril de 2017 en la operación Lezo y entonces declaró ante el juez, que le dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros.

Al igual que su suegro, ya figuraba como imputado en esta investigación sobre la adjudicación del tren. En el Congreso, López Madrid se desvinculó completamente del pago de esa o cualquier otra comisión por mediar en adjudicaciones a favor de OHL y negó haber financiado irregularmente al PP.