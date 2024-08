'Vente arriba Ferrol', la iniciativa del Concello de Ferrol para atraer turismo

Diez plazas y un juego, es la iniciativa del Concello de Ferrol para impulsar el turismo en la ciudad gallega. Es parte de la campaña 'Vente arriba Ferrol' que han lanzado desde allí. El ayuntamiento dispuso de un autobús en la plaza de España de la ciudad cartaginense. Solo había 10 plazas. Los diez más rápidos disfrutarían de un viaje en autobús a Ferrol.

Y así fue, los diez afortunados no tardaron en llegar. No solo cuentan con el viaje, también los diez afortunados has sido alojados por parte del consistorio. Desde él, prometían que los afortunados "gozarán do clima suave e da experiencia turística que ofrece a nosa cidade". En castellano, que gozarían de una experiencia turística en la ciudad, así como de su clima suave.

El viaje, partió el pasado 22 de agosto desde Cartagena. Después de 14 horas, los afortunados han podido reír, cantar y sobre todo disfrutar de las vistas de Ferrol y la playa. Aunque solo se han mojado los pies, dicen prefieren más el agua templada de la ciudad murciana.

En boca del ejecutivo, prometió a los afortunados presenciar de primera mano el entorno natural, los monumentos y la calidad de vida de Ferrol. Y así ha sido, pese a la distancia y el cansancio, los diez jóvenes aseguran que el viaje les ha valido la pena.

