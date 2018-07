Varoufakis ofrece seis razones para apostar por el 'no' en el referémdum

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha expuesto este miércoles seis razones para votar 'no' el domingo en el referéndum sobre la propuesta de sus acreedores, ya que Grecia debe permanecer "orgullosa" en la eurozona y lograr una reestructuración de su "impagable" deuda pública.

En una entrada en su blog, el ministro heleno defiende que Grecia permanecerá en el euro y que los depósitos bancarios están asegurados y acusa a los acreedores de haber recurrido a "la estrategia del chantaje" basada en cierres de bancos.

"El actual estancamiento es debido a esta elección de los acreedores y no a que el Gobierno griego suspenda las negociaciones o a cualquier pensamiento de Grexit o de devaluación por parte de las autoridades helenas. El lugar de Grecia en la eurozona y la Unión Europea no es negociable", añade.

Varoufakis apunta que el futuro requiere una Grecia "orgullosa" dentro de la eurozona y en el corazón de Europa. "El futuro pide que los griegos digan un gran 'NO' el domingo, que nos quedemos en la eurozona y que, con el poder que nos conferiría ese 'no', renegociemos la deuda pública de Grecia, así como la distribución de las cargas entre los que tienen y los que no", resalta.

Por otra parte, Varoufakis destaca que las negociaciones se han estancado debido a la negativa de los acreedores de reducir la "impagable" deuda pública de Grecia, así como a su insistencia en que debería sea devuelta por "los miembros más débiles de la sociedad, sus hijos y sus nietos".

Asimismo, recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Estados Unidos, muchos otros Ejecutivos de otras partes del mundo y muchos economistas independientes creen, como ellos, que la deuda debe ser reestructurada.

Por otro lado, el ministro griego de Finanzas recuerda que el Eurogrupo admitió en noviembre de 2012 que la elevada deuda helena debía ser reestructurada, pero se negó a comprometerse a ello.



Al mismo tiempo, remarca que desde el anuncio del referéndum, autoridades europeas han dado señales de que están dispuestas a discutir esta reestructuración, lo que indica que también votarían 'no' a su propia propuesta final.