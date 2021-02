Una joven okupa a una propietaria de vivienda: "Esa casa no es de nadie y para que esté abandonada la habito yo con mis hijos"

Pilar Martínez heredó una vivienda y se la okuparon. Se encuentra con Tamara Suárez, madre de dos niños pequeños y que se ha metido en una vivienda como okupa "porque si no, me veía en la calle con ellos", afirma ante Pilar.

Pilar queda con Tamara y mantienen una conversación sobre su posturas sobre la okupación de viviendas.

"Si tenemos los dos los mismos derechos, ¿yo te tengo que pisotear a ti o tú a mí?"

Lo primero que le explica Pilar a Tamara es que tiene un ojo paralizado, no parpadea, una secuela por la tensión que ha vivido por tener su vivienda okupada, le comenta. Una vivienda que heredó de su prima fallecida, "un ser muy querido" para ella que le dejó en herencia su apartamento, "pero esto se ha convertido para mi, no en un regalo, para mi es una pesadilla", dice rotundamente ante Tamara con la foto de su prima en la mano.

Tamara le pregunta si no pudo nunca ofrecer a los okupas un alquiler social, pero Pilar le explica que no lo quieren y que se ha judicializado la situación. Pilar coimenta que en pasos judiciales ya ha gastado unos 5.000 euros.

"Yo no me he metido por la cara, que eso estaba abandonado y para que esté abandonado, lo okupo yo con mis hijos"

"Yo, si soy okupa hoy, es porque a mi no me han hecho caso ni en asuntos sociales, ni en Procasa, ni en el ayuntamiento. Se me han ido dando largas y yo ya me estaba volviendo loca y era o verme en la calle o entrar en mi casa, en la que estoy ahora okupando", explica Tamara. "No os dais cuenta de que detrás de esto hay personas que han trabajado toda su vida", le replica Pilar.

"Yo no me he metido por la cara, que eso estaba abandonado y para que esté abandonado, lo okupo yo con mis hijos", le responde Tamara. "Yo llevo 22 días viviendo en mi casa de okupa y no es que sea por la cara, es porque no se me ha hecho caso y yo no iba a estar en la calle con dos niños chicos".

No van a salir

Cuando Pilar le pide a Tamara que se imagine que al volver a su casa se la encuentra okupada y no le dejan entrar y todas sus cosas se han quedado dentro. Tamara tiene claro que llamaría a la policía y echaría a los okupas, pero Pilar le explica que no se procede así, que la situación se judicializa y solo queda esperar.

"Si tenemos los dos los mismos derechos, ¿yo te tengo que pisotear a ti o tú a mí?", le pregunta Pilar a Tamara. "Yo no me declaro okupa por la cara, me metí por necesidad, no me han hecho caso", argumenta Tamara.

"Yo me quiero ir"

A lo largo de la conversación resulta muy complicado aproximar posturas entre una y otra. Los argumentos y postura de Tamara y Pilar sobre la okupación es completamente opuesta.

Pilar le explica a Tamara que no debe responsabilizar a los demás de sus decisiones cuando Tamara dice que se ha metido por "necesidad". "No haber tenido a tus niños. Tú decidiste tener hijos en su momento y haber tenido solo uno". Tamara no entiende el argumento de Pilar, "yo es que estoy flipando, no puedo seguir, es que ella no me entiende, te he aguantado la primera, pero la segunda no te la aguanto", dice.

"Te pido disculpas", le dice Pilar a Tamara. "Me gustaría que te encuentren un trabajo en condiciones para que pudieras estar cobrando un alquiler social porque eso sería lo justo", afirma. Tamara le desea a Pilar que se mejore de su parálisis facial por el estrés de la okupación y le desea suerte en caso de ser operada.

El programa especial informativo de Antena 3 Noticias, 'Propiedad privada, privados de propiedad' analiza la situación de la okupación y el acceso a la vivienda en España.