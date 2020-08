Un tercio de las empresas de autobuses desaparecerán por el coronavirus

Son muchos meses de gastos fijos y de apenas ingresos por la pandemia del coronavirus que están poniendo en riesgo el futuro de las empresas y también de sus empleados. Una incertidumbre laboral en la que también se encuentran trabajadores de otros sectores.

La crisis del autobús

Deberían estar en la carretera pero están aquí, en el garaje. Decenas, cientos de autobuses parados en las cocheras por la falta de actividad debido al coronavirus.

La flota está tocada pero Felix, conductor de autobús, no está dispuesto a que se hunda. "Yo procuro estar fuerte, mis compañeros procuran estar fuertes". Pero el sector del autobús vive de los colegios y si estos no arrancan por ewl coronavirus dice Felix que "si el transporte escolar no empieza pues muchas de las empresas tendremos que cerrar".

Otros sectores en peligro

No solo conductores de autobús temen por su trabajo debido a la crisis del coronavirus. Nerea es recepcionista y en su familia solo trabaja ella. Vive con incertidumbre, "a la expectativa siempre y todos los días mirando a ver cómo va la previsión".

Marta es camarera de piso y no sabría cómo hacer frente a los pagos, "es preocupante porque hay muchísimas cosas que pagar". Aaron tiene una empresa de actividades turísticas, afirma que si se diera otro confinamiento por el coronavirus, "si ya nos encierran, eso va a ser la hecatombe".

Porque se quedaría sin trabajo. Una sensación generalizada "de verdad, ahora sí que temo por mi trabajo, no sé hasta cuando mi jefa por aguantar esta situación". Pepe es DJ y no duda en volver a ser informático, "hay que hacer lo que nos gusta y lo que no nos guste y lo que salga". Porque parece que esa es la única opción que les queda.