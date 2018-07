UGT cree que está ganando el 'no' en el preacuerdo sobre el convenio colectivo de la planta Opel en Figueruelas

La plantilla vota muy dividida

Los trabajadores del turno de noche son los últimos en votar si aceptan o no el preacuerdo sobre el convenio alcanzado con la empresa. Alrededor de 2.000 empleos y la fabricación del Corsa están en juego, por lo que los sindicatos han pedido que se vote con cabeza y no con el corazón, porque no hay plan B para la factoría.