¿Tus amigos, familiares o vecinos son morosos con Hacienda? Consulta los nombres en este buscador

Como cada mes de junio, el Ministerio de Hacienda ha publicado la lista de los morosos con la Agencia Tributaria. Este año, este catálogo suma un total de 6.084 deudores, de los cuales 1.052 son personas físicas. Esto supone un 0,1% más respecto al listado publicado en junio del año pasado.

En este listado no aparecen todos los deudores con el fisco, solo aquellos que estén por encima de los 600.000 euros, cuyas deudas no hayan sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Hacienda ofrece, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

Casi un tercio de esta deuda, 4.724 millones de euros, corresponde a deudores en proceso concursal, lo que supone que se encuentra en una situación que dificulta su cobro. Esta cifra es un 24 % inferior a la de un año antes (6.230 millones).

En este buscador puedes consultar si algún conocido tuyo debe dinero:

¿Quién entra y quién sale de la lista?

Un total de 770 deudores han dejado de figurar en el listado tras haber aparecido en el publicado en junio de 2023, lo que significa que abandonan la lista por un importe total de 1.230 millones de euros.

La salida de la lista puede deberse a varios motivos: la cancelación total o parcial de las deudas, la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/23), o a la falta de firmeza de la deuda. Esta última razón ha llevado a la exclusión de 45 de los 770 deudores mencionados, por un importe de 105 millones de euros.

En contraste, un total de 778 deudores nuevos aparecen en el listado de junio de 2024, acumulando una deuda total de 1.346 millones de euros.

Mario Conde y Paz Vega no se libran

En el listado se ha observado que varias personalidades y empresas han reducido significativamente sus deudas, aunque siguen figurando. Entre estos destacan el escritor César Vidal, quien ha disminuido su deuda en 0,6 millones de euros, dejándola en 2,8 millones, y la actriz Paz Vega, cuya deuda se ha reducido en 26.000 euros, situándose ahora en 1,7 millones de euros.

El futbolista Malcolm también ha logrado reducir su deuda, dejándola en 707.031 euros. Por su parte, el empresario Rafael Gómez, conocido popularmente como Sandokan, ha visto disminuida su deuda a 2,1 millones de euros.

En el ámbito empresarial, la sociedad Marillion ha reducido su deuda a 136,2 millones de euros, mientras que Reyal Urbis la ha ajustado a 279,8 millones de euros. El Real Murcia ha logrado reducir su deuda a 6,3 millones de euros y la Unión Deportiva Salamanca a 11,3 millones de euros.

Sin embargo, no todos los nombres de la lista han experimentado cambios significativos. Continúan en ella destacados deudores como el empresario Ángel de Cabo, con una deuda de 10,7 millones de euros, el exbanquero Mario Conde, con 6,4 millones de euros, el empresario Diego Torres, con 0,9 millones de euros, el exárbitro José María Enríquez Negreira, con 1,1 millones de euros, y el comisionista Luis Medina, con una deuda de 0,6 millones de euros.

Principales deudores personales

El empresario Álvaro Etxarte Iñíguez encabeza la lista de personas físicas con la mayor deuda a Hacienda, debiendo más de 32 millones de euros. Le sigue Addy Núñez Beltre, con una deuda de 23,6 millones de euros. En tercer lugar se encuentra Luis Antonio Rivera Zapico, cuya deuda asciende a 21,7 millones de euros.

Entre los grandes morosos también se encuentran Teresa Maldonado Taillefer y su marido Jesús Ruiz Casado, propietarios de la promotora inmobiliaria Aifos. Cada uno de ellos debe al fisco aproximadamente 15 millones de euros. Estas cifras reflejan la magnitud de las deudas acumuladas por algunos individuos, que contribuyen significativamente al total de impagos registrados por Hacienda.

Empresas con mayor deuda

En cuanto a las empresas, Reyal Urbis repite este año como la compañía que más dinero debe al fisco, con una deuda que supera los 279 millones de euros. En segunda posición se sitúa Marillion SLU, con una deuda superior a 136 millones de euros, seguida por Palemad Reciclaje SL, que debe más de 128 millones de euros.

Además de estas grandes empresas, otras entidades también destacan por sus cuantiosas deudas. La empresa Tesedul, que fue utilizada por el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para recurrir a la amnistía fiscal, debe 1,2 millones de euros. La compañía Party Fiesta figura en la lista con una deuda de 606.795 euros, mientras que la juguetería Toys 'R' Us tiene una deuda de 3,13 millones de euros. Por su parte, Laurenfilm, una empresa del sector cinematográfico, debe 7,57 millones de euros.

¿Quiénes han logrado evitar entrar en la lista?

Un grupo significativo de contribuyentes ha logrado evitar su inclusión mediante la realización de pagos sustanciales en las semanas previas a la fecha de referencia del listado, el 31 de diciembre de 2023.

Según las fuentes oficiales, estos deudores, que inicialmente estaban destinados a figurar en el listado, realizaron ingresos por un total de 69,6 millones de euros, permitiéndoles eludir la publicación. Esta suma se divide en dos categorías principales de pagos.

En primer lugar, un grupo de deudores, que enfrentaba la posibilidad inminente de ser seleccionados para el listado, ingresó un total de 27,54 millones de euros en las semanas previas a la fecha límite. Estos pagos fueron suficientes para reducir sus deudas por debajo del umbral requerido para aparecer en la lista, logrando así evitar la publicación de sus nombres.

de euros en las semanas previas a la fecha límite. Estos fueron suficientes para reducir sus deudas por debajo del umbral requerido para aparecer en la lista, logrando así evitar la publicación de sus nombres. En segundo lugar, existen aquellos deudores que, habiendo sido efectivamente seleccionados para el listado, se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria de realizar un ingreso íntegro y completo de sus deudas. Esta acción, llevada a cabo también en las semanas previas a la fecha de referencia, resultó en un total de 42,01 millones de euros, permitiéndoles así cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar su inclusión en la lista pública.

Consulta en este PDF el listado completo de empresas y personas morosas:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com