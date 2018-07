Tsipras recibe el respaldo de los líderes políticos griegos para negociar con Bruselas

Los líderes políticos griegos, con excepción de los comunistas y neonazis, han dado este lunes un mandato al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para negociar en Bruselas y lograr un acuerdo, según ha informado el presidente de los Griegos Independientes y socio de Gobierno, Panos Kamenos.

"Todos los líderes políticos hemos dado un mandato al primer ministro para ir este martes a negociar a Bruselas. El acuerdo es una vía de sentido único", ha dicho Kamenos tras la reunión de líderes que se ha prolongado durante siete horas. Tsipras ha salido de la reunión, celebrada en el palacio presidencial, sin hacer declaraciones y se ha dirigido directamente a la sede de Gobierno, situada en un edificio contiguo. Kamenos ha dicho que "ahora está en manos de Europa darse cuenta de que se trata de una propuesta de todos los partidos".



El líder nacionalista ha explicado que en breve se publicará un comunicado conjunto firmado por los presidentes de todos los partidos griegos, con excepción del líder del comunista KKE, Dimitiris Kutsumbas, quien ha estado presente en la reunión, pero se ha negado a firmar el documento. Tampoco está firmado por el neonazi Amanecer Dorado, cuyo presidente, Nikolaos Milaloliakos, no ha sido invitado a participar en este consejo extraordinario de jefes de partidos políticos. En la reunión, presidida por el jefe de Estado, Prokopis Pavlópulos, han participado los presidentes de la conservadora Nueva Democracia, Vangelis Meimarakis, del socialdemócrata Pasok, Fofi Yenimatá, del centrista To Potami, Stavros Theodorakis, así como del comunista KKE, Dimitris Kutsumbas.



A la salida del encuentro, Meimarakis, quien este domingo, tras la dimisión de Andonis Samarás, asumió provisionalmente la presidencia de Nueva Democracia, ha afirmado que "el proyecto de acuerdo tiene todas las características que queremos", aunque ha matizado que esta reunión debería haber sido convocada meses antes. Asimismo, Meimarakis ha subrayado que ahora es "responsabilidad del Gobierno" elegir a las personas que formaran el nuevo equipo de negociación que viajará a Bruselas con el mandato de llegar a un acuerdo.



Por su parte, Theodorakis ha señalado que el comunicado conjunto contiene una "referencia a la reestructuración de la deuda" y ha asegurado que se pide al Banco Central Europeo aceptar el "esfuerzo" de Grecia para que se retomen las negociaciones, ya que "es necesario tener en cuenta las necesidades del sistema bancario". "Habrá momentos difíciles, será necesario tomar decisiones difíciles y en estos momentos los líderes políticos deben ser honestos y no decir cosas que gustan a sus electores", ha afirmado. Ha añadido también que Tsipras ha aceptado que los negociadores "trabajen en la línea de conseguir un acuerdo y no en la ruptura".



La socialdemócrata Yenimatá ha aseverado que es "responsabilidad del Gobierno" conseguir "un acuerdo sostenible que garantice la permanencia de Grecia en la UE". Yenimatáha criticado, sin embargo, que la iniciativa del primer ministro para consensuar un pacto con el resto de fuerzas políticas se produce "muy tarde", ya que el país está "sin programa" y "sin protección" y de haberse llevado a cabo antes "gran parte de lo que hemos vivido se habría podido evitar". Por su parte, el líder del KKE Kutsumbas ha manifestado su desacuerdo total, por no compartir que pueda haber un acuerdo a favor del pueblo en el seno de la Unión Europea "Estuvimos en desacuerdo completo tanto en la interpretación del resultado, como en la estrategia que propuso el primer ministro y que adoptaron los demás partidos.