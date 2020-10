El Supremo sentencia que las hipotecas con IRPH tienen falta de transparencia pero no son abusivas

El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con hipotecas referenciadas al IRPH en los que ha detectado falta de transparencia pero no que sean abusivas, según indica en una nota el alto tribunal, que no ha facilitado las sentencias.

En los cuatro recursos resueltos, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Supremo ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores. No obstante, y siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había tal.