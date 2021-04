¿Tienen los fallecidos que presentar la declaración de la renta?

Se va a cumplir casi un mes desde que arrancó la campaña de la renta. No muchos lo saben pero Hacienda obliga a hacer la declaración de la renta también a quien ha fallecido. Se tienen que encargar sus herederos pero por desconocimiento o el paso del tiempo es frecuente que se olviden. Y, cuidado, podría acabar dejándoles una multa importante.

Declaración de la renta

Aunque resulte doloroso conviene aclararlo. "Mi padre falleció en 2020 ¿Tengo que hacer su declaración?." Sí, los fallecidos tienen cita con hacienda si entre enero de 2020 y la fecha del fallecimiento ingresaron más de 22.000 euros o 14.000 con más de un pagador pero ¿Quién debe presentarla?

Y ¿Qué tipo de declaración? "Es obligatorio que la declaración sea individual." asegura Paula Urcera, Head Of Tax en TaxDown. Para José Pedreira, coordinador de expertos en IRPS AEDAF, "esto perjudica a algunos matrimonios porque se ven obligados a hacer dos declaraciones individuales ese año."

Si sale a devolver, hacienda debería ingresarlo en la cuenta designada y se reparte entre los herederos pero ¿Y si toca pagar? "Se permite que se pudieran pagar con los bienes de la herencia si hay una cuenta bancaria" explican los expertos.

Sólo se librarían de pagar los herederos que renunciaran a la herencia.. Pero ¿Si la he aceptado y no tengo dinero? "Tendré q hacer cualquier trámite como haría con mi declaración de la renta, por ejemplo, pedir un aplazamiento." asegura Paula Urcera, Head Of Tax en TaxDown. Y si no presentamos la declaración Hacienda podría sancionar a los herederos hasta con un 150% de lo que tuviera que pagar el familiar fallecido.