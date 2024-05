Tiene trabajo pero acude a Cáritas a pedir comida: "El salario no cubre las necesidades"

No están en paro, tienen un sueldo, pero lo que ganan no les da para poder vivir. Así viven muchos trabajadores que acuden a la cola de Cáritas a pedir ayuda. La organización asegura que el 50% de las personas que atienden cuentan con un trabajo y creen que este porcentaje seguirá creciendo.

"Un salario no cubre un alquiler, no cubre una alimentación. Y dos salarios tampoco", nos cuenta Meriem. Su familia va allí a pedir ayuda porque no llega a final de mes y necesitan comida para salir adelante. Aseguran que no tienen otra opción. Sin embargo, su caso no es distinto del de muchos, en Cáritas lo ven continuamente.

La mayoría son personas que no están acostumbradas a pedir este tipo de ayuda, son recién llegadas. Es el caso de Gustavo, "me cuesta mucho, nunca he tenido que recurrir a esto", nos dice. O el de Sonia, que con tres hijos y trabajando como limpiadora tampoco le ha quedado otra, "esta situación es muy dura". Muy emocionada María nos cuenta que su salario se va entre el alquiler, la luz, el agua y algún otro gasto básico, pero que no puede más. Está al límite: "con muchas ganas de llorar, muy mal".

En Madrid el número de personas que se encuentra en una situación de carencia material severa ha aumentado, según un estudio de Cáritas. El 19,4 % no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada y el 34 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. “En este aumento de la brecha de la desigualdad en Madrid influyen la inflación, la subida de los precios de la vivienda y las dificultades para acceder a un empleo digno”, explica el director de Cáritas Madrid, Luis Hernández Vozmediano.

Esta no es la única organización que ha notado el cambio en el perfil de las personas que acuden a pedir ayuda. En la Asociación Veí a Veí también atienden cada vez a más trabajadores que no pueden estirar más el sueldo. "La alimentación ha subido un 30% y por mucho que trabajes los sueldos no suben ese porcentaje", nos cuentan. Es la realidad de muchos trabajadores en situación precaria que ya no pueden más.

