Baja la edad de los que se plantean hacer testamento por el coronavirus

Aumentan las consultas en las notarias para hacer testamento durante la pandemia del coronavirus. LLama la atención que lo solicita gente mucho más joven de lo habitual, parejas con hijos pequeños e incluso personas solteras, cuando hasta ahora la media de los solicitantes rondaba los 65 años.

Es el caso de Ixone, que es consultora en tecnología. Tiene 33 años y nunca se lo había planteado hasta ahora: "Dada la situación actual y el estado de alarma me he planteado dejar las cosas un poco atadas" y por eso ha acudido hoy a una notaria a hacer testamento. Está soltera y no tiene hijos y ella representa el nuevo perfil de los que deciden hacer testamentos.

El nuevo perfil

Los notarios creen que la gente más joven está acudiendo porque "quizás han visto que la idea de la muerte es más aleatoria", nos cuenta José Corral.

En las primeras semanas el aluvión fue de consultas telefónicas , pero ahora con la desescalada, los testamentos ya se están formalizando presencialmente " hasta incrementarse en un 300%"asegura Joan Martín que dirige una gestoría .

En pleno confinamiento también se han hecho este tipo de gestiones de forma urgente: "A partir del momento en que aparece el Covid, la gente tiene una preocupación grande de qué le puede pasar, sobre todo parejas jóvenes, que se preocupan por quien va a cuidar a sus hijos si a ellos les pasa algo".

Los notarios nos recuerdan que ahora y siempre, mejor ser precavidos.