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El drama de los universitarios para encontrar un piso de alquiler: "Te piden por una habitación lo que antes costaba un piso entero"

La oferta de habitaciones en pisos compartidos ha aumentado un 12% y la demanda ha subido al mismo ritmo. Los precios se han disparado en los últimos años y para muchos estudiantes son inasumibles.

Imagen de una habitación en un piso compartido

El drama de los universitarios para encontrar un piso de alquiler: "Te piden por una habitación lo que antes costaba un piso entero" | ANTENA 3 NOTICIAS

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Silvia López
Silvia López
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Mohamed se levanta cada día a las 4:00 horas de la mañana para poder llegar a la universidad. Estudia Ingeniería Química en Barcelona y vive en Vilanova i la Geltrú. 60 kilómetros en transporte público. "Entre ir y venir no me queda vida", nos cuenta. Ha buscado un alquiler, pero "las habitaciones están a precios de lujo". No se lo puede permitir: "Son 600 euros de media, es imposible".

Y es la realidad de muchos universitarios. "Me gustaría vivir más cerca de mi facultad, pero con estos precios es inasumible", nos dice otra joven. La oferta de habitaciones en pisos compartidos ha aumentado un 12%, según un estudio de Idealista. "Para sacarle imagino más rendimiento a los pisos", comenta un estudiante. Pero la demanda ha subido al mismo ritmo. El resultado son precios por las nubes. Por otro lado, las residencias de estudiantes tampoco suelen ser una opción: "Me sale casi como un piso entero".

"Cuchitriles" universitarios

A pocos días de que empiece el curso ya es muy complicado encontrar algo. Hacemos una búsqueda en la zona universitaria de Barcelona y de Madrid. Cuesta ver algo medianamente decente por debajo de los 600 euros. Hay verdaderos cuchitriles anunciados como "habitaciones especiales para estudiantes".

En una apenas cabe una litera. Y justo debajo de donde dormimos toca estudiar, en un pequeño escritorio, y colgar la ropa en unas perchas. Todo en uno, en menos de dos metros de largo. Es casi como una celda.

Se alquilan sin verlas

"Antes nadie alquilaba un piso sin visitarlo, ahora todo se hace online", nos cuenta Alberto Añaños, fundados de Live4Life, una plataforma especializada en el alquiler de pisos para estudiantes. En Valencia por ejemplo, asegura Alberto, "en los últimos cinco años el precio ha subido un 90%". Es decir, "habitaciones que antes costaban 250 euros ahora están en más de 400".

El precio medio de la habitación de alquiler en España, según Idealista, es ya de 425 euros. Pero en determinadas ciudades es mucho más alto. "Algunos compañeros", asegura Mohamed, "han terminado dejando de estudiar precisamente por esto".

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