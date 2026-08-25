Madrid se prepara para recibir la llegada de los primeros taxis sin conductor

Puede parecer una película de ciencia ficción, sacado de un guión futurista... pero los coches sin conductor ya son una realidad. Madrid puede convertirse antes de acabar 2026 en una de las primeras grandes ciudades europeas en probar taxis que conducen solos.

El mercado de la conducción está cada vez más avanzado, tanto que Waymo, la compañía de Alphabet (matriz de Google) dedicada a la conducción autónoma, ha creado una filial en España donde tiene previsto realizar las primeras pruebas de sus coches autónomos antes de que finalice 2026.

La capital se prepara ya para la llegada casi inmediata de estos robotaxis, vehículos que circulan de forma totalmente autónoma. En España, esta transformación está comenzando, y se espera que durante los próximos años aumente la presencia de vehículos capaces de realizar tareas sin que el conductor tenga que intervenir constantemente.

Despliegue de coches autónomos

El plan apunta a un despliegue inicial de hasta 100 vehículos autónomos antes de acabar 2026. La evolución o posterior de implantación de estos vehículos sobre las calles de nuestro país dependerá de regulación, autorizaciones y condiciones de seguridad. También de cómo se sucedan las pruebas en nuestro país.

La llegada de estos coches podría tener varias ventajas. Una de las más importantes sería aumentar la seguridad vial, ya que muchos accidentes se producen por errores humanos, como distracciones, cansancio o exceso de velocidad. Los vehículos autónomos podrían reaccionar más rápidamente ante determinados peligros. También podrían facilitar la movilidad de personas mayores o con dificultades para conducir y ayudar a reducir algunos problemas relacionados con el tráfico.

Estos vehículos son capaces de percibir los carriles, de calcular distancias, también de detectar cualquier tipo de peligro desde peatones, hasta otros coches. Y todo lo hace en cuestión de segundos. Estos vehículos utilizan cámaras, radares, sensores, GPS e inteligencia artificial para desplazarse por las calles y tomar decisiones sin que una persona tenga que controlar continuamente el volante.

Sin embargo, para muchas personas aún no termina de ser fiable. No convence la idea de que todo dependa de una maquina, que en algún momento, puede fallar.

Un modelo que se repite

Aunque parece algo del futuro, los coches autónomos ya son una realidad en otros países. Especialmente en Estados Unidos donde ya se han implantado en varias ciudades. Waymo ya está presente en numerosas ciudades de Estados Unidos y durante 2026 ha seguido ampliando sus operaciones.

La empresa también prepara nuevos servicios completamente autónomos en ciudades como Denver, Las Vegas, San Diego y Tampa. También en China, donde próximamente se creará una modificación de la ley para incluir una normativa que permita regular el funcionamiento de este tipo de vehículos.

En nuestro país de momento solo es una prueba. Primero la DGT tiene que dar luz verde para que se realicen los primeros ensayos en nuestras calles. Después, el mercado del automóvil pasará a un nuevo nivel.

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