Turismo
10 ideas para hacer turismo rural en España en septiembre
Septiembre es uno de los mejores meses para descubrir la España rural. Con temperaturas más suaves, menos masificación y precios más bajos que en pleno verano, es el momento perfecto para escaparse.
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Viajar en septiembre tiene una ventaja evidente: casi todo resulta más accesible. Los alojamientos rurales suelen ofrecer mejores tarifas que durante agosto y muchos destinos recuperan la tranquilidad después del intenso verano.
Esto permite disfrutar con más calma de los pueblos, conversar con los vecinos, visitar monumentos sin largas esperas y saborear la gastronomía local sin prisas.
Además, en numerosas comarcas este mes coincide con celebraciones vinculadas al campo. La vendimia en Galicia, La Rioja o Castilla y León, las primeras recogidas de productos de temporada o las fiestas patronales de muchos municipios convierten cualquier escapada en una experiencia mucho más completa.
No se trata solo de hacer turismo, sino de conocer de cerca cómo viven quienes mantienen vivas estas zonas rurales.
También es una época especialmente recomendable para practicar senderismo. Las temperaturas más suaves permiten afrontar rutas que durante julio o agosto pueden resultar demasiado exigentes, mientras que la luz de finales de verano ofrece algunos de los paisajes más fotogénicos del año.
Diez escapadas rurales para disfrutar de septiembre sin gastar de más
Si estás pensando en hacer una escapada de fin de semana o aprovechar unos días libres, estas propuestas combinan naturaleza, patrimonio y gastronomía con un presupuesto ajustado.
- Recorrer la Ribeira Sacra entre Ourense y Lugo: septiembre coincide con el inicio de la vendimia en muchas bodegas de la zona, por lo que el paisaje adquiere un encanto especial. Pasear por los cañones del Sil, visitar miradores como Cabezoás o Balcones de Madrid, descubrir monasterios centenarios y hacer una ruta en catamarán son planes asequibles y perfectos para disfrutar de uno de los rincones más impresionantes de Galicia.
- Descubrir los pueblos negros de Guadalajara: campillo de Ranas, Majaelrayo o Valverde de los Arroyos conservan la arquitectura tradicional de pizarra y ofrecen rutas de senderismo ideales para esta época del año, cuando el calor ya no aprieta.
- Perderse por la Sierra de Gata (Cáceres): sus piscinas naturales, bosques de robles y pequeños pueblos como Trevejo o San Martín de Trevejo permiten disfrutar de un turismo tranquilo, con alojamientos rurales que en septiembre suelen reducir considerablemente sus precios.
- Conocer la España rural de Ceuta y Melilla: aunque suelen asociarse al turismo urbano, ambas ciudades autónomas también esconden espacios naturales muy interesantes. En Ceuta destaca el Parque Marítimo del Estrecho y los senderos del Monte Hacho, mientras que Melilla ofrece recorridos por los acantilados de Aguadú o el Parque Forestal Juan Carlos I, combinando naturaleza, historia y gastronomía mediterránea.
- Explorar la comarca del Matarraña, en Teruel: conocida como la Toscana española, reúne pueblos medievales como Valderrobres o Calaceite, rodeados de olivares, montañas y ríos donde todavía es posible darse un baño a principios de septiembre.
- Descubrir el interior de Mallorca o Menorca: más allá de las playas, septiembre invita a recorrer mercados tradicionales, fincas agrícolas, molinos y pequeños pueblos como Alaior, Es Mercadal, Sineu o Petra. El ambiente es mucho más relajado y los precios bajan notablemente tras agosto.
- Adentrarse en el norte de La Palma o La Gomera: las Islas Canarias también ofrecen un excelente turismo rural. Bosques de laurisilva, senderos volcánicos y miradores naturales permiten disfrutar de un clima agradable durante todo el mes sin necesidad de grandes desplazamientos.
- Visitar los Valles Pasiegos, en Cantabria: praderas verdes, cabañas tradicionales y queserías artesanales convierten esta zona en un destino perfecto para quienes buscan desconectar y descubrir una de las comarcas más auténticas del norte.
- Caminar por la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén): el parque natural más grande de España ofrece cientos de kilómetros de senderos, cascadas y miradores donde es habitual observar ciervos, cabras montesas o aves rapaces.
- Recorrer el Valle del Jerte (Cáceres): aunque la floración de los cerezos llega en primavera, septiembre ofrece otra imagen muy atractiva gracias a los bosques, gargantas naturales y rutas de montaña que atraviesan toda la comarca.
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