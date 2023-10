La televisión es el medio preferido por veracidad, credibilidad y confianza, según el barómetro de UTECA

UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, revela en su barómetro de 2023 que la televisión es el medio preferido por veracidad, credibilidad y confianza, seguido de la Prensa y la Radio. Teniendo en cuenta estos criterios, las Redes Sociales y las grandes plataformas de intercambio de vídeo ocupan las últimas posiciones.

Así se desprende del Barómetro 2023 de UTECA sobre 'La percepción de la sociedad sobre la Televisión en Abierto', realizado en colaboración con la consultora audiovisual Dos30 y la compañía demoscópica SigmaDos. Siete cada diez personas eligen la televisión en abierto para informarse diariamente y también sobre acontecimientos extraordinarios.

Eduardo Olano, presidente de UTECA, recalca que "desde la Televisión en abierto celebramos ser el canal favorito para la información diaria y cuando se busca una noticia veraz y contrastada. Agradecemos que se reconozca, así, nuestro profundo compromiso con la lucha en contra de la desinformación, a la vez que consideramos un gran paso adelante la desconfianza hacia las redes sociales y las grandes plataformas, en favor de los medios responsables y que contamos con periodistas profesionales".

En plena era de la desinformación, los españoles prefieren medios como la televisión, prensa y radio como garantes de veracidad, credibilidad y contraste de las informaciones. La televisión gratuita (50,1%) encabeza de nuevo el ranking de los canales preferidos cuando se buscan noticias veraces y contrastadas. Le sigue la prensa online y en papel (48,8%) y la radio (32%). En última posición se encuentran las Redes Sociales (19,6%) y las plataformas de intercambio de vídeo (5,3%).

Casi la mitad de los jóvenes entre los 18 y 34 años, concretamente un 49,4%, prefieren la televisión cuando buscan que la noticia sea lo más veraz posible, seguida de la prensa (46%). Un 29,2% asegura informarse en Redes Sociales.

¿Cómo evitar la desinformación?

Las medidas preferidas para tratar de no caer en la trampa de la desinformación son varias, siendo las favoritas "Evitar el reenvío de mensajes no contrastados" (59,2%) y, en segundo lugar, "Informarse y confirmar en medios de Prensa, Radio y Televisión" (51,7%). Un 3,4% de los encuestados admite no tomar ninguna medida.

Responsabilidad de la televisión con los menores

Una vez más, la televisión (66%) se sitúa a la cabeza como el canal en el que más confían los padres y madres con hijos menores para que sus hijos lo consuman solos porque sus contenidos están más controlados, seguido de la radio (26,2%).