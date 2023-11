Un teléfono móvil, mucha creatividad y redes sociales, la nueva fórmula publicitaria de una pequeña inmobiliaria coruñesa

La diferenciación es una de las claves del éxito de las empresas. Desde que nació la agencia Back Home, en enero de este mismo año, Antonio Correa, su propietario, tuvo claro que las redes sociales eran el camino. "Es una herramienta de marketing gratuita y maravillosa para darnos a conocer". Pero, ¿cómo se compagina la creación de vídeos y contenidos con el día a día de la agencia?

"Intentamos que nos lleve el menor tiempo posible. Siempre hay momentos para grabar alguna toma o un vídeo y poder llegar al cliente. Cuando terminamos de ver o enseñar un inmueble aprovechamos para grabar", explica Antonio. "Esta es una manera de dar rienda suelta a nuestra creatividad. Al final, la empresa es como nuestra pequeña obra de arte y tenemos que buscarnos las castañas hoy día, con tanta competitividad, y las redes sociales nos permiten hacerlo con nuestros propios medios". Con sus medios (un teléfono móvil y mucho desparpajo) y sin límites: "fluimos y vamos haciendo los vídeos sobre la marcha, aunque los cuidamos porque realmente nos gusta hacerlos".

Instagram es su escaparate

Antonio ha optado por Instagram como su gran escaparate. Un escaparate infinito. Aquí se dirige a un cliente potencial de entre 35 y 50 años, pero también a cualquier tipo de público porque "no sólo enseñamos casas, también damos consejos, asesoramos…", puntualiza. Lo fundamental, dice, es poder llegar al cliente. "En este sector es muy importante generar confianza y este es un buen escaparate para que te vean con total transparencia, siendo sincero, y también haciendo un poquito de teatro porque es algo que le hacía falta al sector inmobiliario, que siempre ha sido excesivamente serio", ríe no sin antes dejar claro que no hay que confundir "este pequeño toque de desenfreno con la seriedad y profesionalidad".

Antonio reconoce que al principio, al público le chocaba esto. Pero cada vez tienen más seguidores y todos los animan a hacer más vídeos y contenido en general. "Yo aconsejo a todos a lanzarse porque, la verdad, creo que no nos queda otra. Creo que todos los sectores se van a tener que ir sumando poco a poco a este fenómeno de las redes sociales porque es la única manera de no quedarse atrás".

Y a pesar de su éxito, nunca se define como influencer. "¡Ni nos gusta que lo hagan! Simplemente aprovechamos un canal de comunicación más para mostrar nuestro negocio y nuestros productos. Sí nos gusta que nos definan como algo distinto, una manera nueva de hacer inmobiliaria".