Tejerina: "Estamos pidiendo a Grecia lo mismo que nos hemos exigido a nosotros"

Sobre las declaraciones de José María Aznar sobre el PP cree que el partido está en un momento de escuchar a todo el mundo aunque cosidera que su formación tiene que tener un mensaje más contundente. No cree que Aznar hable en contra del partido y que el expresidente del Gobierno quiere lo mejor para España y el partido que le define.



Ha pedido a todos los ciudadanos que sean muy cuidadosos este verano en la prevención de incendios ya que 95 de cada 100 incendios se deben a la causa del hombre.



Respecto al sector agroalimentario, ha recordado que antes cada ganadero solo podía producir la cantidad de leche que tenía asignada, mientras que ahora los ganaderos están ante un escenario nuevo donde pueden producir lo que quieran. Es consciente de que en estos momentos hay ganaderos en dificultades porque la industria no les ayuda. Esta semana su ministerio se reune con las comunidades autónomas para analizar la situación y si es necesario añadir otra batería de medidas.



Afirma que España es la gran huerta de Europa y que el cierre del mercado ruso afectó, pero España no fue el más afectado.