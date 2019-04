Aznar cree que la situación en Grecia arrastra a la UE y a la zona euro al borde de la ruptura

En la apertura del Campus FAES Aznar ha señalado que dicha situación viene dada por un "populismo de izquierda radical" que "no es capaz de asumir sus responsabilidades" y "se las quita de encima con un referéndum insólito convertido en arma demagógica". "Hoy los bancos en Grecia no abren, no nos podrán decir que no estábamos avisados", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado al líder del PSOE de utilizar la bandera de España "sin creer en la unidad" del país y cuando pacta con quienes pretenden "dar al traste" con dicha unidad y con la solidaridad entre españoles. Cospedal ha acusado por eso al secretario general del PSOE de "engañar al pueblo".