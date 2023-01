El sueldo no da: 7 de cada 10 trabajadores no pueden ahorrar para su jubilación

Siete de cada diez encuestados menores de 65 años reconocen que no está ahorrando para su jubilación. La encuesta de la OCU revela una llamativa falta de previsión para complementar los ingresos de la futura pensión de jubilación. Una situación preocupante para aquellos que únicamente vayan a depender de los ingresos de la pensión, el 90% de los jubilados. Sin embargo, la mayoría no es porque no quieran prepararse, sino porque no pueden.

La encuesta ha sido realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 1521 personas de entre 25 y 80 años.

¿Por qué no ahorramos para la jubilación?

Hay tres motivos principalmente. Un 20% asegura que tiene que hacer frente a otros gastos más prioritarios; otro 20% reconoce que no tiene ingresos suficientes para poder ahorrar; y un 19% desconocen cómo hacerlo. Aunque muchos, un 15%, consideran que es muy pronto para pensar en el futuro o que son demasiado jóvenes para hacerlo. Otros creen que no será necesario porque la pensión pública será suficiente. Así lo considera un 15% de los encuestados.

¿En cuánto se pueden ver reducidos los ingresos cuando nos jubilemos?

La pensión de jubilación supone cobrar de media 400 euros al mes menos que el último sueldo. De hecho, el 88% es consciente de que perderá poder adquisitivo y su pensión será inferior a su último salario. Mientras la media del último salario de los ya jubilados encuestados fue de 1592 euros al mes, el importe de la pensión media actual apenas llega a 1201 euros al mes. Y hay que tener en cuenta que las pensiones futuras puede que sean inferiores.

También es cierto que, durante la jubilación, los gastos serán menores, al no tener normalmente que mantener a los hijos o pagar la hipoteca. Sin embargo, crecerán para cuidados y atención sociosanitaria. Una realidad que obliga a tres de cada cuatro mayores a reducir sus viajes o vacaciones.

Muchos jubilados se arrepienten de no haber cotizado más o de no haber ahorrado más. OCU recomienda ahorrar en la medida de lo posible, pero sin dejar el dinero "durmiendo" en una cuenta. Es por ello que convienen planes de inversión asegurados y no jugárselo todo a una carta, a un solo plan de pensiones privado. Por eso, la organización recomienda o un buen plan de pensiones o invertir los ahorros en algún fondo de inversión o de acciones que resulte más beneficioso a largo plazo.