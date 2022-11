El sorteo de la tarjeta regalo de Shein por el Black Friday: la última estafa viral

A través de redes sociales circula un supuesto sorteo de Shein para ganar una tarjeta regalo de 750€ a cambio de rellenar un cuestionario. Se trata de la última estafa viral por el Black Friday. La url que se difunde no tiene ninguna relación con la marca 'Shein' y nos lleva a un cuestionario fraudulento para hacerse con nuestros datos y cobrarnos un servicio de suscripción. ¡No piques!

Reseñas falsas como gancho

La web que difunde este contenido no tiene nada que ver con la marca china de ropa 'Shein'. Además, para darle 'credibilidad' a este site, los ciberdelincuentes se las han ingeniado para que aparezcan unas supuestas reseñas de clientes.

Tras realizar este supuesto cuestionario nos pedirá compartirlo con otros cinco contactos, una táctica que los ciberdelincuentes emplean a menudo.

Si siguiéramos realizando los pasos que nos indican y rellenando nuestros datos autorizaríamos un servicio de suscripción que nos cobrará 43€ cada 14 días. Es importante no hacerlo, bajo ningún concepto, porque nos convertiríamos en víctimas de phising.

¿Cuáles son las consecuencias del 'phishing'?

Según explica el economista experto en trading algorítmico e Inteligencia Artificial, Sergio Álvarez Teleña, Es frecuente oír hablar de ataques de 'phishing', sin embargo, no lo es tanto de las consecuencias y ¿por qué es así? Porque los bancos tienen una tecnología muy avanzada y lo están haciendo muy bien para proteger. Os he dicho que es un ataque contra el individuo y no contra el banco, pero aún así el banco tiene un montón de sistemas defensivos para evitar que alguien se lleve nuestro dinero.

Así evitaremos los fraudes

Se recomienda, en primer lugar, acudir siempre a fuentes oficiales y evitar abrir link o enlaces que no se sepan su procedencia. Si has recibido por correo, SMS o WhatsApp una oferta, en este caso, de vuelos para viajar gratis, acude a la compañía aérea en cuestión para verificar si no es un fraude.