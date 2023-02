¿Son suficientes 15 minutos de atención en la Seguridad Social? Las polémicas medidas para reducir el colapso en las oficinas

La situación no mejora en la Seguridad Social. Las oficinas siguen desbordadas y muchos se quejan de lo complicado que es conseguir una cita: "llevamos mes y medio intentándolo y no hay manera". Ni por teléfono: "me dicen que llame a este número y ya estoy harta de llamar". Ni por internet: "entras en la página y no hay cita", nos comenta otra señora a las puertas de una oficina de Sevilla. "Te cuesta la misma vida", nos cuenta otro ciudadano.

Para intentar solucionar esta situación, los funcionarios han recibido instrucciones. En una carta enviada por la Directora General del Instituto de la Seguridad Social se señalan medidas como reducir el tiempo de las citas: "se limitará la duración máxima a 15 minutos, siendo recomendable la reducción a 10 minutos". Además, se especifica que en el caso de las personas vulnerables, como mayores de 65 años, "deberán ser atendidos sin cita y de manera prioritaria".

"Ni idea de esa noticia"

Preguntado por esa circular en el Congreso de los Diputados, el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho que "ni idea de esa noticia". Aunque lo cierto es que la carta está enviada a los delegados provinciales el 16 de enero de este mismo año.

Minutos después Escrivá ha negado que exista colapso en la Seguridad Social ni que se vaya a limitar la dedicación a los ciudadanos: "se atiende el tiempo que haga falta", ha insistido el Ministro.

Falta de personal

Para los sindicatos estas medidas no son la solución. "No va a funcionar si no contratan a más plantilla porque la actual ya está sobrepasada", asegura Encarna Abascal, portavoz de CSIF, quien también ha recalcado que el plan de Gobierno "es papel mojado". Según Abascal, estas medidas harán que las colas se dupliquen y la atención al ciudadano empeore.

En estos momentos, también se atiende por la tarde, pero el colapso aumenta "día a día". La portavoz de CSIF ha asegurado que "en torno a 25.000 trabajadores atienden a 20 millones de afiliados". Además de esto, "dos tercios de la plantilla se jubilarán 10 años", ha confirmado Encarna Abascal.

Desde el CSIF, están preparando movilizaciones para exigir al Gobierno "que se deje de parches y aporte soluciones reales", como más personal y más medios.