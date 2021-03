El SEPE alerta de una estafa de correos electrónicos que suplantan a la Seguridad Social

Una nueva alerta de timo ha saltado las alarmas. Esta vez lo informan desde el SEPE, un nuevo intento de estafa que intenta suplantar la identidad de organismos oficiales como en este caso, la Seguridad Social, para obtener los datos de usuarios. Tras ello, instalan un software malicioso en los dispositivos.

Numerosos usuarios han informado durante las últimas horas de mensajes recibidos en los que, supuestamente la Seguridad Social, reclamaba deudas impagadas. Esto es conocido como un tipo de phising, lo que se conoce como una práctica digital en la que se hacen pasar por un organismo de confianza. Este tipo de timos ya se conocían desde hace tiempo, pero tras el hackeo de los equipos y la web del SEPE se ha vuelto a dar.

Este jueves ha sido el propio SEPE el que ha advertido en un tuit: "Recuerda, antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente seamos nosotros. Si no termina en @sepe.es NO LO ABRAS". En esta misma red social ha sido donde los usuarios han denunciado los supuestos correos enviados desde los organismos oficiales. Otro timo que suplantaba a la SS era aquel que declaraba que el usuario tenia derecho a un reembolso pero que para lo que servía era para robar los datos de los usuarios.

Uno de los pasos para detectar el fraude es comprobar que el correo está enviado por una dirección ajena a la institución u organismo. En este mail reclaman el pago de una deuda pendiente y se incluyen logos oficiales, pero es otra técnica para la suplantación, aunque la ortografía es tan pésima que queda reflejada la no veracidad del mismo.

En el mail se puede leer: "SeguridadSocial: le informa que existen obligaciones, producto de una liquidacion tributaria que se enceuntra impaga. puede descargar El informe generado por el SII en el siguiente enlace".

Seguido de este mensaje como se indica, se incluye un enlace para descargar un fraudulento informe donde se detalla la deuda, pero que realmente es un virus. En el SEPE han asegurado que no se dieron robos de datos de los trabajadores durante el intento de hackeo. Siendo Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE el que declarara que "los datos de confidencialidad están totalmente asegurados". La Seguridad Social alertó el miércoles sobre el fraude, también enviado por SMS donde recomendaban fijarse bien y comprobar la url, el remitente del mensaje, el lenguaje del mismo y "verificar que se trate de una organismo oficial". Además, declaran a que si se duda "no clicar, borrarlo y consultar fuentes oficiales". "No piques", cerraba el mensaje.