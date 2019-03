La sensación de tocar objetos o personas a distancia con la tecnología 'ultra- háptica'

Es un nivel más en la comunicación humana, ya que por muchos emoticonos que tenga el whatsapp, a veces no encontramos el dibujo que transmita fielmente nuestro estado de ánimo. ¿Por qué no hacerlo físicamente aunque sea a distancia?

No es ciencia ficción. Los aparatos “ultra-hápticos” son capaces de transferir objetos tridimensionales. Su puede hacer la prueba sintiendo en la mano una esfera, pero el mismo sistema serviría para acariciar la cabeza de un ser querido lejano.

Son chorros de aire o ultrasonidos capaces de imitar el tacto y con los que se puede transmitir felicidad, tristeza, excitación. O se puede recrear el mando de un aparato, algo muy útil para la conducción o para el desarrollo de consolas y videojuegos.

Pero es en el campo de las emociones a distancia donde la tecnología “ultra-háptica” más parece avanzar. Ya hay almohadas para enamorados lejanos que se comunican via internet y se intercambian los respectivos latidos del corazón mientras duermen.

O pequeños aparatos que envían remotamente a la pareja calor y lo más parecido a una caricia, aunque la tecnología dificilmente podrá superar al contacto real.