¿Sánchez mintió sobre las nucleares? ¿No hay uranio en España? Los expertos desmontan su discurso

Pedro Sánchez carga contra la energía nuclear con datos que, según los expertos, no se sostienen. En su intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente aseguró que las centrales nucleares se pararon para evitar sobrecalentamientos, que en España no hay uranio y que están en manos de 'ultrarricos'. Sin embargo, técnicos del sector desmontan punto por punto sus afirmaciones.

¿Se desconectaron las nucleares?

Hay polémica por esto que dijo ayer miércoles Pedro Sánchez ahí, en el Congreso, sobre el uranio en España: "Las centrales nucleares, de hecho, señorías, tuvieron que pararse. La nuclear cayó a cero". Algo que desmiente Alfredo García, conocido en las redes sociales como 'Operador Nuclear': "Tenemos un presidente del Gobierno que se acaba de enterar de que, cuando hay un apagón en la red, se desconectan todos los productores".

Preguntamos también a Roberto Gómez, experto en energía de la Universidad Europea: "No es que se desconectaran las nucleares, es que todo se desconectó. Y lo que se desconectó se quedó en ralentí", nos dice. Además Sánchez afirmó que se hizo para evitar "el sobrecalentamiento de las centrales nucleares". Esto también lo desmienten los técnicos. "No paran para evitar el sobrecalentamiento de sus núcleos. Paran simplemente porque no pueden producir electricidad porque no hay consumo en ese momento", responde Alfredo. En resumen, todas las plantas se desconectan en un apagón.

¿Es cierto que no tenemos uranio?

El presidente dijo tajantemente que en España no tenemos uranio: "Y poco hablan de que en España no hay uranio y, por tanto, tendremos que importarlo. ¿De dónde, señorías?". Cuando "en España tenemos una de las mayores reservas de uranio de Europa. Tenemos uranio, pero está prohibida su extracción por ley", responde 'Operador Nuclear'. Está prohibido por una Ley que aprobó, precisamente el Gobierno de Sánchez. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Aquí sí hay uranio, hay yacimientos en Salamanca, allí está el segundo mayor de Europa, también en Córdoba, Jaén, Cáceres y Badajoz. Según los expertos, serían suficientes para mantener las nucleares españolas, durante 20 años.

Propietarios de centrales 'ultrarricos'

Sánchez también arremetió contra los supuestos propietarios 'ultrarricos' de las nucleares, afirmando que no se podía cargar el coste energético al contribuyente: "Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo, por cierto, de los 'ultrarricos' que presiden esas energéticas, que son propietarios de las centrales nucleares", dijo en el hemiciclo. Pero Roberto Gómez, experto en regulación energética, el sector es mucho más complejo. Y hay que tener en cuenta que las mismas compañías gestionan también buena parte de las plantas renovables. "Decir que las grandes eléctricas son las que están robando... Hay fondos que han depositado muchas de sus inversiones en el sector renovable. Pero no hay que hablar de ricos o 'ultrarricos'. Son empresas que hacen su función, y las hay en eléctricas y en renovables", nos explica.

Halagos a Marruecos y Francia

El presidente también citó las interconexiones con Francia y Marruecos como clave para la rápida recuperación del sistema. Pero hay paradoja: Marruecos produce mayoritariamente con carbón, y Francia, con 57 reactores nucleares, presume de una red estable, mientras España continúa su camino hacia el cierre de sus plantas.

