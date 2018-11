La AEB aclara que el dinero de los impuestos de las hipotecas siempre fue a la administración tributaria y nunca a los bancos

El caos surgido a raíz del cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, si el banco o el cliente, ha obligado a las patronales bancarias a aclarar su postura.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, ha afirmado a Antena 3 Noticias que por su parte van a "esperar a la reunión del 5 de noviembre del Tribunal Supremo" para clarificar quién tiene que hacerse cargo del pago del impuesto de las hipotecas.

Antes de iniciar un coloquio con el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, Andrea Enria, el presidente de la AEB ha indicado que su posición es clara: "Durante 40 años hemos estado cumpliendo la legislación y la jurisprudencia que decían que el banco no era el que tenía que pagar".

Ha añadido que "es importante que el cliente sepa que no somos nosotros quienes se han llevado ese dinero", ha indicado, recordando que ese dinero ha ido a la administración tributaria.

Bankia cree que el Tribunal Supremo no aplicará retroactividad en el impuesto de las hipotecas

Bankia no contempla un escenario en el que el Tribunal Supremo imponga algún tipo de retroactividad en la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. "Los bancos y los clientes hemos hecho lo que marcaba la ley del AJD. Si se decidiera cambiar esta práctica, lo normal es que cambiara hacia delante, sin efecto hacia atrás", ha dicho su consejero delegado, José Sevilla, argumentando que las entidades no deberían ser responsables de un cambio de criterio en la normativa sobre este tributo hipotecario.

"Respetar la ley y trabajar de acuerdo con la norma no debería penalizar. Ese es el escenario y no contemplamos un escenario diferente", ha añadido. El número dos de Bankia, no cuantifica un posible impacto de este impuesto ni de forma prospectiva ni retrospectiva: "Cualquier cálculo sobre el AJD, lo vamos a hacer a partir del 5 de noviembre. Quedan tres días laborables, no vale la pena hacer muchos escenarios. Sería importante que fuera un pronunciamiento claro, nítido. Y es lo que quieren las administraciones también".

Otras entidades han dejado entrever que la competencia del sector podrían llevar a una guerra de precios en el segmento hipotecario que impidiera que las entidades repercutieran totalmente el nuevo coste en los diferenciales del crédito para la compra de vivienda.

En opinión de Sevilla, este escenario no se contempla en Bankia: "Mantenemos una filosofía que es ofrecer una hipoteca sin comisiones que nos está yendo muy bien. Estamos cómodos. No vemos ningún cambio en el futuro". Sevilla ha hecho estas declaraciones en la presentación de resultados trimestrales del banco, que ganó 744 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento de beneficios del 0,6%.