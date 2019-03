Los robots ocuparán en una década casi la mitad de empleos en EEUU

Un estudio revela que dentro de dos décadas casi la mitad de los empleos en Estados Unidos podrían ser realizados por autómatas. Han mejorado en la ficción y también en la vida real. Los robots están por todas partes y la competencia de las máquinas es cada vez más grande.

A estas alturas de siglo, el mundo de la robótica está en todos los sectores. Hacen de todo, son científicos, capaces de convivir con animales. Incluso en un hotel de Japón los huéspedes serán atendidos por humanoides.

Invaden el sector servicios, factorías y hasta hospitales. Uno de ellos parece una fotocopiadora sobre ruedas, pero sus 30 sensores le permiten hacer el trabajo de un enfermero en un centro de California.

Todas estas máquinas no cotizan, no tienen un sueldo y no se quejan del horario. Suficientes argumentos para que algunos estudios pronostiquen un futuro laboral muy diferente al de ahora.

En la próxima década , el 47% de los empleos en Estados Unidos podrian ser ocupados por robots. A Europa también llegan. Otro informe dice que la robótica sustituirá en 20 años 18 millones de puestos de trabajo en Alemania. Eso es la mitad del total.