Ribera explica que se "dará un margen" para cumplir el plan de ahorro energético y descarta "multas inmediatas"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha resaltado en una entrevista en Cadena Ser que que "no se pretende sancionar" a aquellos que no cumplan con las medidas del plan de ahorro energético, sino que "se pretende encauzar", a lo que matizaba que "no creo que nadie vaya a imponer multas inmediatas, si no preguntar poco a poco porque no se está cumpliendo".

Lo que se hará con las comunidades que no cumplan las medidas será avisarlas y, en caso de que la situación continúe, "se puede plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional" ha explicado Teresa Ribera. La implantación del nuevo plan de ahorro energético, con las medidas de limitación del termostato en algunos espacios públicos y el apagado de escaparates que comienzan este miércoles, es "un proceso en el que lo que importa no es sancionar, sino encauzar la voluntad de aportar al esfuerzo colectivo".

No se impondrán multas inmediatas

No se van a imponer multas de manera inmediata en caso de que no se cumplan las medidas del plan de ahorro energético puesto que, tal y como admite la ministra, a diferencia de las superficies más grandes que "una capacidad de puesta en marcha inmediata", es "posible" que los pequeños comercios tengan dudas o alguna dificultad, de ahí que se de "un margen". Ha querido resaltar que "hay que vigilar el cumplimiento, pero también favorecerlo, no sancionar inmediatamente".

En cuanto a la velocidad con la que se han tomado las medidas, Ribera dice que "si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos podido llegar a un acuerdo más detallado, pero los aspectos más sencillos no creo que planteen problema. Es fundamental que lo que presentemos en septiembre que lo trabajemos con todos, esperamos medidas".

La titular de Transición Ecológica también ha aludido al motivo por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convoca una conferencia de presidentes autonómicos, tal como pide el PP y ha dicho que "no tenemos ningún plan de contingencia sobre la mesa, estamos a la espera de que nos manden sus propuestas y cuentan con los cauces de información adecuados".