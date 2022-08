Esta es la fecha en la que debes aplicar las nuevas normas sobre aire acondicionado e iluminación en tu comercio

En tan solo unas horas entra en vigor el Decreto Ley de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana. A pesar de la oposición de varias comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, el Gobierno ha anunciado que no retirará ni cambiará este polémico Plan de Ahorro Energético.

En la mañana de este lunes, las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e Industria, Reyes Maroto, participaron junto a todos los consejeros autonómicos en una Conferencia Sectorial, realizada de manera telemática, para abordar las medidas o limitaciones anunciadas y aclarar las dudas surgidas en estos últimos días.

Tras ella, Ribera se mostraba contenta y aseguraba que el encuentro se había desarrollado con un tono cordial. Añadía, además, que las comunidades habían mostrado su predisposición para colaborar y presentar propuestas concretas de cara al plan final que el Gobierno presentará en septiembre a Bruselas, quien ha exigido a los Estados miembros recortar, en la medida de lo posible, el consumo de energía.

Sin embargo, a pesar de esa cordialidad y predisposición, nada más acabar la reunión, varias Comunidades Autónomas anunciaron su rechazo formal y pidieron la retirada inmediata del Real Decreto Ley. Especialmente, las regiones gobernadas por el Partido Popular: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y Madrid.

Esta última ha ido más allá. Isabel Díaz Ayuso anunciaba en la tarde de este lunes que, pese a cumplir con la normativa que entra en vigor, presentará un recurso de inconstitucionalidad al Plan de Ahorro Energético. La titular de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha asegurado que las limitaciones "ponen en cuestión las competencias" de las autonomías.

Limitaciones que entran mañana en vigor

Esta noche a las 00:00 horas entra en vigor este Decreto-Ley que pretende reducir el gasto energético un 7% frente al 15% que deberán cumplir algunos países miembros de la UE.

Por tanto, mañana se deberán cumplir ya las limitaciones anunciadas en España. Se establece un máximo y mínimo de la temperatura hasta, al menos, el 1 de noviembre de 2023. La máxima en invierno, 19ºC; mientras que la mínima en verano será de 27ºC. Será aplicable a edificios públicos, tiendas, centros comerciales, cines o estaciones de transporte (aunque no los propios transportes). No obstante, no se aplicarán en aquellos espacios, tal y como ha avanzado el Gobierno, en los que las condiciones laborales permitan una excepción.

Por otro lado, mañana también entra en vigor el apagado del alumbrado a partir de las 22:00 horas: los edificios públicos y los escaparates de los negocios privados deberán acatar esta medida.

El presidente del Gobierno pide al PP "unidad, responsabilidad y solidaridad"

Nada más conocer la petición de las comunidades autónomas dirigidas por el PP, el presidente del Gobierno aseguró que pedir "arrimar el hombro" a la formación de Feijóo es "predicar en el desierto".

Sánchez aseguró que el Plan de Ahorro, al que considera crucial para "ahorrar energía y frenar así el chantaje de Putin", se debatió tanto con los líderes autonómicos como con el sector privado, algo que los consejeros autonómicos de Energía e Industria niegan. Por ello, pidió "unidad, responsabilidad y solidaridad" a la oposición y resaltó de nuevo que "las leyes se cumplen en España".