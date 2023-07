Un restaurante de Navarra recibe una oleada de reservas falsas en Sanfermines: "No sabemos quién está detrás"

Tenían la agenda llena. El restaurante, teóricamente, estaba a tope, pero a la hora de la verdad el comedor se quedó prácticamente vacío. En cinco días han contabilizado 60 reservas para casi 200 comensales que nunca aparecieron. Y es que muchas de esas reservas han resultado ser directamente falsas.

"Y llamas y llamas y el teléfono no existe", nos cuenta Aarón Ortiz, propietario del restaurante Kabo. Es más, cuando fue a aplicar el cargo de la política de cancelación no pudo cobrarlo: "Sale que la tarjeta no existe o que no hay fondos". Asegura que no pueden "señalar a nadie", pero que van a "proceder a una denuncia para que se investigue".

Más de 8000 euros en pérdidas

Al final, Aarón ha tenido que cerrar por las noches. No puede asumir el coste que supone abrir el restaurante para esto. "Pérdidas muy grandes en personal, en producto y en tiempo", cuenta a Antena 3 Noticias. En concreto, calcula que son más de 8000 euros en pérdidas. Y no solo el daño económico, "también el emocional, hay un equipo que está luchando y trabajando día a día".

Los hosteleros se sientes desprotegidos

En este caso sospechan que ha sido algo premeditado. Pero los hosteleros están hartos de clientes que reservan y luego no van. "El sábado pasado tuvimos 24 reservas que no aparecieron", nos cuenta la dueña de un restaurante en Madrid.

"Y luego muchas veces les llamas para saber si van a venir o no y no te cogen el teléfono o incluso te cuelgan", comenta la encargada de otro local. Se sienten desprotegidos ante estas prácticas y muchos ya piden una fianza para reservar. Porque dicen que estas "reservas fantasmas" les hacen mucho daño.