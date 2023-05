Los hosteleros se plantan: cobran por no aparecer tras reservar y comprueban reservas simultáneas

En muchos restaurantes, para realizar una reserva, tan solo es necesario llamar, dar los datos personales y los detalles del número de comensales y la hora. Sin embargo, algunos establecimientos están comenzando a tomar medidas contra esos plantones de clientes después de realizar una reserva. "Nosotros hemos tenido días de agosto que nos han fallado el 40% de las reservas", denuncia Martín Pais, gerente del restaurante Orixe situado en pleno centro histórico de Santiago de Compostela.

Ante esta problemática, Pais ha decidido no quedarse de brazos cruzados: "Todo lo que son reservas con menús concertados de grupos, nosotros cobramos el 100% íntegro anteriormente". Además, en los meses de verano -en los que hay una mayor afluencia- ha decidido cobrar una fianza: "Pedimos una tarjeta conforme si no llegan a venir o no cancelan con 24 horas de antelación -con un motivo justificado si que se podría anular-, evidentemente le vamos a cobrar el gasto de producto, que lo hemos calculado y serían unos 15 euros".

Clientes con varias mesas reservadas

La tecnología también se ha aliado para acabar con este contratiempo. En la capital gallega son varios los locales de hostelería que tienen una aplicación la cual avisa de si un comensal tiene reservadas varias mesas, en diferentes restaurantes, al mismo tiempo. "Nosotros tenemos un motor de reservas que tiene una base de datos de clientes que nos da información. Hizo varios 'no shows' -es decir, que no se presentó cuando tenía una reserva- en este mes. También indica si tiene una reserva el mismo día, a la misma hora en otro restaurante", explica Ana Portals, gerente del restaurante Solleiros.

A pesar de poseer este sistema, Ana añade que la clientela de su restaurante es muy seria y que nunca han tenido que tomar medidas, pero que la utilización de este programa aporta mucha información útil.