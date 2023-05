La respuesta de Teresa Ribera a los bulos sobre los embalses: "Hay una obligación de levantar infraestructuras en desuso"

¿Hay suficientes embalses en España? Susanna Griso ha entrevistado a la ministra Teresa Ribera y le ha planteado directamente por los datos que indican que desde 2005 se han demolido 634 presas y azudes obsoletos y la titular de Transición Ecológica ha dado su versión de lo que ocurre.

"Sí, probablemente 620 azudes obsoletos de muy pequeño tamaño y quizás alguna presa de tamaño menor" ha expuesto Ribera que quiere poner sobre la mesa "varias cosas importantes al respecto".

Defiende la ministra que "España es uno de los países, por razones obvias, con más embalses e infraestructuras de acumulación y gestión de agua, que nos permite evitar riadas, garantizar abastecimiento, gestionar una determinada cuenca". Ribera destaca que esto "es importante porque nos da mucha estabilidad y mucha garantía", pero también indica que es "un país que por tradición, desde hace siglos ha venido acumulando pequeñas instalaciones, pequeñas infraestructuras, incluso para el uso de molinos de agua, que con el tiempo caen en desuso". En esa situación defiende que "hay una obligación, muy razonable, de que esas pequeñas infraestructuras que caen en desuso y se convierten en un riesgo para que el agua pueda circular, para que no haya una acumulación de residuos, se vayan levantando y que el río pueda fluir naturalmente" y concluye: "Esto es en lo que se ha ido invirtiendo desde el año 2005".

Esta crítica que en las últimas jornadas ha escuchado el Gobierno nace de los bulos que han inundado las redes en las últimas horas y en los que se indica que el Ejecutivo estaría destruyendo embalses justo en época de sequía. Incluso VOX ha llegado a denunciar en su perfil de Twitter el "racionamiento de agua en poblaciones españolas mientras al mismo tiempo somos "referentes europeos en demolición de presas"".

El departamento de Ribera ha desmentido estos datos pidiendo "trasparencia y responsabilidad informativa" y asegurando que "el Gobierno no ha eliminado ningún obstáculo fluvial que fuera útil para abastecimiento"·

En la entrevista en Espejo Público la ministra ha querido poner también sobre la mesa otro de los debates que en los últimos días ha saltado a la palestra. Se trata de la presa de Valdecaballeros en Badajoz en la que incluso un vecino ha comenzado una huelga de hambre subido a una cruz de metal que él mismo ha fabricado para conseguir que la presa se quede en pie.

La presa de Valdecaballeros estaba pensada para refrigerar una central nuclear que nunca se llegó a construir y Ribera indica que "extinguida la concesión, si no hay nuevo uso y no hay nadie que asuma el mantenimiento, no es necesaria, no lo es para el abastecimiento por tanto correspondía demoler, salvo que alguien asumiera identificar un nuevo uso, que es lo que aparentemente la Junta nos ha trasladado, y eso es lo que estamos mirando, en qué condiciones se puede mantener" explica la vicepresidenta tercera.

Doñana

La ministra sigue manifestándose muy crítica con la Junta de Andalucía y le reprocha que lo que se necesita en la polémica de Doñana es "claridad, contundencia y coherencia cuanto antes". Además indica que "lo que corresponde en realidad es devolver a la papelera la proposición de ley" que el gobierno andaluz defendió y añade que "si de verdad hay un interés en trabajar por las personas que se ven afectadas por esa falta de alternativa y la falta de agua para un territorio que nunca había sido calificado como zona de regadío pues busquemos otras soluciones, pero esa ley no ayuda nada en ningún caso".

Ribera ha asegurado que la Junta de Andalucía "la mano tendida para resolver problemas la ha tenido siempre" pero defiende que "uno no se puede sentar a negociar sobre un marco de ilegalidad".