Se reabre el debate sobre los peajes en las autopistas españolas: "Las carreteras no son gratis"

Las cabinas de peajes se podrían instalar en la autopistas de España y bajar la velocidad del vehículo para pagar el peaje en la autopista podría pasar a ser un acto común. Eso o pagar más impuestos por circular por las carreteras. Son las dos alternativas que se estudiarán.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reabierto el debate. "Las carreteras no son gratis", recuerda. O se pagan con impuestos o con peajes. La actualidad es que hay territorios en los que los ciudadanos pagan con sus impuestos esas autopistas y también lo hacen los que tienen que transitar por ellas, pagando los peajes.

"Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos", ha expresado en el foro 'Wake Up! Spain'. "Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad", añadía a la vez que insistía en que no ha abierto ningún debate y que solo invita a "reflexionar" sobre ello.

Peajes: ¿sí o no?

El tema viene de años atrás. En 2022, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez envió un plan a Bruselas en el que se incluía el pago por usar las autopistas en España. Era un compromiso firmado con la CE a cambio de recibir los fondos europeos. Muchos usuarios se quejaron de la medida y, entonces, los políticos lo desmintieron.

La medida fue anunciada en 2023, en pleno año electoral, por el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y desmentida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Sin embargo, la Comisión Europea corrigió al Ejecutivo: sí que estaba incluido a pesar de que lo negaran categóricamente. Y lo hacía con el principio de 'quien contamina, paga'. La fecha clave era 2024, cuando la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts, confirmó que ese plan comenzaría en España ese año.

Finalmente, ese punto fue excluido del plan presentado y la Unión Europea avaló que no estuviera. Fuentes comunitarias han explicaron hace unos meses que aceptaron la modificación del Gobierno español de no incluir los peajes porque se llevó a cabo una revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en el que prevé que se introduzca, a partir de 2027, el pago por la emisión de gases de efecto invernadero para el transporte por carretera y las viviendas. También añadieron el objetivo de aumentar hasta el 10% el transporte de mercancías por ferrocarril, frente al 4% actual.

Pero al parecer, se trata de un tema sin resolver y ahora el ministro Puente invitar a hacer lo que él llama una "reflexión" de cómo se pueden pagar las carreteras: si con peajes o con impuestos.

El Gobierno defendió entonces que si se llevaba a cabo esa implementación del peaje es para alinearse con el resto de países europeos que ya aplican peajes de forma generalizada, como por ejemplo, Italia, Francia o Portugal.

Óscar Puente advertía este miércoles que si la elección es pagarlas con impuesto, se darán situaciones "no muy justas": como que un camión que viene de Alemania pague peajes a su paso por los distintos países de la UE, pero cuando llegue a España lo haga gratis.

La Ley de Movilidad Sostenible busca consenso

El actual ministro de Transportes ha recordado que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas.

"Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018", ha concluido. El Gobierno cree que para que en España se adopte la decisión de pagar o no por el uso de las carreteras es necesario un pacto de país para hacerlo con un consenso.

Además, en febrero de 2024 explicó que el estudio para implementar peajes en las autovías había quedado fuera de la Ley de Movilidad Sostenible y cuya aprobación tiene que darse antes de fin de año para recibir un nuevo pago de los fondos europeos.

El ministro ha tendido la mano al PP para lograr un consenso en su tramitación: "Es un proyecto que va a requerir de la aportación de todos y de amplios consensos. A mí me gustaría que esta ley saliera adelante, como mínimo, con el apoyo de los dos grandes partidos de este país. Y creo es posible, no solo deseable, sino que es posible".

