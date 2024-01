A punto de desaparecer el peaje de una de las autopistas más largas y caras de España

España se puede recorrer de punta a punta gracias a la comunicación de su red de carreteras. Entre ellas, se encuentran diferentes autopistas y autovías con varios peajes en las zonas de circulación que permiten la entrada a grandes ciudades como Madrid. Es el caso de la conocida AP-6. Esta autovía de peaje discurre por las localidades de Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila). El tramo es de 69,9 kilómetros, uno de los más largos de España y forma parte de la autovía A-6 que conecta Madrid con A Coruña. La autopista se paga en 3 peajes y resultan ser uno de los más caros del país: Peaje de San Rafael (4,80 euros), Peaje de Villacastín (8,60 euros) y Peaje de Adanero (13,15 euros), según datos de la agencia Zona Autopistas.

Sin embargo, es noticia que quizás este tramo de peaje desaparezca del mapa de carreteras españolas. La causa está relacionada con la noticia del pasado septiembre de 2023: El Gobierno pactó con Bruselas prescindir de los peajes en autopistas. Desde el ejecutivo, se espera que el fin de los peajes en nuestro país sea en noviembre de 2029 y por tanto se espera que la autopista AP-6 desaparezca.

Posibles consecuencias

Este tramo de autopista se usa, sobre todo, en ocasiones donde el resto de vías se encuentran saturadas por motivos como vacaciones, operaciones salida, horario laboral, etc. En ocasiones, las personas optan por esta vía porque a cambio de pagar un precio, puede llegar más rápido al destino. El final de este tramo de peaje no es una medida tan sencilla como parece ya que, al no tener que pagar, la AP-6 podría quedar colapsada. Esto se debe a que recibiría tráfico de la N-VI, N-110 y N-603. Para comprobar cómo sería la suspensión del pago en este peaje, el Gobierno va a realizar un estudio para valorar las consecuencias.

Remplazo del pago de peajes por autovías

La posible desaparición de la AP-6 tiene que ver con la medida del Gobierno propuesta y aceptada por la Comisión Europa sobre la sustitución del pago en peajes por el uso de autovías gratuitas. Bruselas aceptó la modificación que propuso Sánchez para que no se tenga que pagar por el uso de las autopistas.

El ejecutivo considera que las opciones alternativas planteadas para fomentar el uso de transporte de mercancías por vía ferroviaria (por motivos medioambientales) son igual de eficaces que las que se propuso cuando se consideró cobrar autopistas. Concretamente asegura que esta modificación "mantiene el mismo nivel de ambición" que la propuesta original.