Rajoy dice que "España está mejor" y ensalza sus reformas "equitativas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que España está "mucho mejor" que cuando él llegó a la Moncloa gracias a las reformas estructurales que ha impulsado el Ejecutivo, que ha intentado ser justo para que las medidas fueran "equitativas".

Ha sido en respuesta a una pregunta del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, donde el dirigente socialista ha querido saber cómo valoraba Rajoy los efectos de sus políticas sobre los españoles.

Rajoy ha explicado que en estos casi dos años y medio el Gobierno ha corregido los desequilibrios de la economía española, ha embridado el déficit, ha reestructurado el sistema financiero y ha recuperado la competitividad "perdida" con reformas estructurales.

Tras admitir que tuvo que tomar "decisiones no fáciles", ha asegurado que siempre intentó hacerlo "de manera equitativa", porque, aunque se han subido impuestos y se han reducido algunos gastos, han procurado "repartir entre todos", ser justos y mantener los pilares del Estado del bienestar, el sistema de pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Sin embargo, Rubalcaba ha discrepado "profundamente" de las políticas del Gobierno y ha opinado que han conducido a que haya más paro que a finales de 2011, menos derechos sociales y laborales, y "mucha más desigualdad".

Ya en los pasillos, el líder de la oposición ha admitido que no ha estado "fino" en la sesión porque ha intentado hacer un discurso "institucional" sobre la UE y el presidente le ha contestado con su discurso habitual sobre la recuperación económica, por ello en los pasillos ha asegurado que no todos los días se acierta.

"Me he equivocado", ha insistido el líder del PSOE, para admitir después que no todos los días se acierta.