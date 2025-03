¿Quién suplanta a la princesa Leonor para estafar? Así captan a su víctimas: "Concedida una ayuda de 50.000 euros"

La falsa Princesa sigue a la caza de gente necesitada, con deudas o que necesitan dinero urgentemente. "Solicita tu ayuda", pone en una de las cuentas de TikTok. Utilizan como gancho a la futura reina y aseguran ser una Fundación que lleva su nombre. Prometen ayuda económica a personas con dificultades. Los estafadores clonan su voz y su imagen con inteligencia artificial, entre otras cosas.

Encontramos muchos perfiles falsos en redes que suplantan a Leonor. Finalmente, conseguimos hablar directamente con uno de esos estafadores. Nos lo pinta muy fácil. Nos asegura que nos han concedido una ayuda de unos 50.000 dólares, unos 48.000 euros.

Hablamos con el supuesto abogado de la falsa Fundación de Leonor

Después de varios días y tras darle nuestros datos, recibimos un mensaje: "Le hemos concedido un cheque de 50.000 dólares", unos 48.000 euros al cambio. Y para nuestra sorpresa el supuesto abogado de la Fundación nos llama.

"La Princesa ya me habló que usted tenía mucho tiempo esperando", nos dice un hombre al otro lado del teléfono. "Para decirle que ya está aprobado su cheque señora de 50.000 dólares, ¿si me entiende mi señora?", a lo que le respondemos que no nos fiamos de que nos vayan a dar la ayuda, que es mucho dinero. "Por eso 'la princesa de todos' se llama, señora ¿Si me entiende? La Princesa Leonor, la que ayuda a todos", dice tratándonos de convencer.

¿Cuál es la trampa? Pues que primero tenemos que pagar una pequeña tasa. "Es una cantidad con demasiado dinero y le pusieron una debida multa", esa es la excusa. El banco nos ha puesto una multa pero nos dice que, en cuanto la paguemos, nos enviará el cheque. "Usted haga el pago de 110 dólares, inmediatamente le enviamos la ayuda señora". Tenemos que ingresarlo a un chico de República Dominicana. Nos envía por Whatsapp el nombre, apellidos y DNI.

Tenemos que ingresar el dinero a una persona en República Dominicana

Los delincuentes no se ocultan y nos aseguran que Leonor recibe los mensajes: "Esto queda grabado para la Princesa Leonor. Ella no usa mucho tiempo de redes, no tiene mucho tiempo".

Como no hacemos el pago, nos escribe insistentemente durante varios días para que hagamos el ingreso cuanto antes. Le damos largas diciendo que todavía no tenemos el dinero, que estamos intentando reunirlo. Siguen insistiendo. Incluso nos escribe otro número de teléfono extranjero diciendo que es del banco, que tenemos el dinero esperando a ser retirado.

¿Qué pasa después? ¿Quién está detrás de estas cuentas? En cuanto hagamos el pago desaparecen. Ni rastro de la ayuda. Cientos de víctimas por todo el mundo han caído en la estafa, sobre todo, mujeres en Latinoamérica.

