Quejas entre los comerciantes y vecinos del centro de Benavente para pedir cobertura: "Es tercermundista"

Es un problema que lleva sin resolverse algunos años. Unos lo tildan de "terermundista" y otros de "dejadez de las operadoras". Comerciantes y vecinos del centro de Benavente, en Zamora, se quejan de la falta de cobertura. No solo se quedan sin internet, ni móvil los vecinos. Es que además los negocios no pueden cobrar con tarjeta porque no les funciona el datáfono.

Esa opción de pagar con tarjeta, prácticamente, está perdida en el centro de la ciudad y muchos clientes de negocios, bares y tiendas, sólo pueden cobrar en metálico. El problema es que cada vez menos personas llevan dinero encima y la única forma de pago que tienen es con tarjeta o con el móvil.

Al final tienen que salir a la calle con el datáfono dejando la clientela en el interior del negocio para tratar de conseguir cobertura y muchas veces ni así la consiguen y el cliente tiene que ir al cajero más cercano para sacar dinero y pagar en efectivo.

Dos vías del centro son las más afectadas

El problema afecta, principalmente, a dos vías del centro histórico. Están hartos de que las compañías telefónicas no les hagan caso han buscado soluciones.

Por eso, los comerciantes han salido a la calle para hacer mucho ruido. Cacerolas en mano y silbatos, han estado en las puertas de sus negocios reclamando a las operadoras que mejoren las condiciones de cobertura Sin cobertura en todo el pueblo, así viven unos vecinos de un pueblo zamoranoen la zona céntrica y se solucione el problema.

Hace dos años ya presentaron unas dos mil firmas para que las operadoras solucionaran el problema, pero siguen sin cobertura, denuncia Ernesto Cadenas, portavoz de Cepyme. "Esto ya es lamentable", afirma. " A ver si nos hacen caso. Simplemente queremos lo que pagamos. Pagamos una cuota por tener una telefonía móvil digna y no tenemos ni telefonía móvil y menos digna", afirma.

La propietaria de una carnicería dice que la gente "por supuesto quiere pagar", pero, a veces, dejan el pedido en tienda y vas rápidamente a casa por dinero o un cajero.

Otro vecino de la zona denuncia que llevan mucho tiempo y que "tienen mucho aguante". "Parece que nos tienen aquí abandonados". Y así se sienten todos en el barrio.

