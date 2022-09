¿Qué significa "deflactar el IRPF", el término de moda en la guerra autonómica por bajar impuestos?

Asistimos estos días a una verdadera competición entre comunidades autónomas a cuenta de los impuestos. Primero fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien anunció la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la bajada del IRPF, sumándose a lo que ya se hace en la comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Después se han unido otras regiones, como Murcia, País Vasco o Galicia.

Pero no es exactamente una bajada del IRPF lo que está sobre la mesa. Se llama 'deflactar' y consiste en aumentar los tramos de ese impuesto para ajustarlos a la inflación o, con otras palabras, que si a alguien le suben el sueldo por la subida del IPC no termine pagando más. "Cuando la subida salarial se la hacen porque hay inflación y además esa subida no alcanza siquiera la inflación, no parece muy justo que este señor tenga que pagar más proporcionalmente de lo que pagaba antes de la subida de sueldo, porque su renta real es igual, o incluso inferior, que la que tenía antes", asegura a Antena 3 Noticias Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

¿Cómo nos afecta la deflactación del IRPF?

Ya saben que, dependiendo de lo que cobremos, pagamos más o menos en el impuesto de la renta. Son los famosos tramos del IRPF que varían en cada comunidad. Imaginemos a alguien que cobra 20.000 euros al año. Le han subido ligeramente el sueldo, a 20.500. Con ese pequeño incremento puede pasar automáticamente al siguiente tramo y, por lo tanto, pagar más impuestos. Pues para evitar eso, al deflactar, se amplían esos tramos. Así, esta persona se queda donde estaba y el IRPF no le come esa pequeña subida salarial.

Según Luis del Amo, "para evitar ese efecto pernicioso que tienen las subidas de la renta, como consecuencia de la inflación, por las subidas progresivas es por lo que los límites superiores de los tramos se suben". Pero, ¿cuánto sería aconsejable aumentar esos tramos? "Lo lógico es ver en qué porcentaje van a subir los salarios y tomar como base esa cifra para multiplicar los tramos", añade del Amo.